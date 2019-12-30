Новогодние тосты 2020 и лучшие пожелания

Общество и люди

Если вы встречаете Новый год 2020 не в гордом одиночестве, то вам придется придумать тост, который понравится всем вокруг.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые и оригинальные новогодние тосты.

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Выпьем за то, чтоб нам так жить: кататься как сыр в масле и как мышь в сыре!

***

Поздравляю с Новым годом Крысы. Желаю, чтобы хозяйка года принесла удачу. Как известно, крысы являются переносчиками инфекций. Так пусть она заразит вас счастьем, инфицирует любовью и передаст вирус достатка и благосостояния.

***

Крыса хвостиком вильнула,

Рюмку со стола смахнула.

Разлетелась на осколки,

Что ж такое, палки-ёлки.

Это всё на счастье! Точно!

Выпьем все за это срочно!

***

Что вам пожелать?

Новый год — встречать,

Друзей — не забывать!

Радостям — быть!

Горести — забыть!

Зарплате — расти,

Любви — цвести!

Мечтам — сбываться,

А самим — не расслабляться!

***

Сплошных удач не обещая,

Надеюсь я, что Новый год

Избавит всех нас от печалей

И непредвиденных забот.

Еще надеюсь на другое,

И верю в это горячо,

Что всех нас счастье ждет такое,

Какого не было еще.

***

Мышкин год — отличный год! Все хорошее придет!

Пусть подарит много смеха, И во всех делах успехов!

Я желаю в этот год, всем достичь больших высот!

Где бы нам ни оказаться, пожелаю удивляться!

И пусть каждое мгновенье поднимает настроение!

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