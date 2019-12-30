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Новогодние тосты 2020 и лучшие пожелания

12:12 31 декабря 2019 227
Новогодние тосты
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Если вы встречаете Новый год 2020 не в гордом одиночестве, то вам придется придумать тост, который понравится всем вокруг.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые и оригинальные новогодние тосты.

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Новогодние тосты

Выпьем за то, чтоб нам так жить: кататься как сыр в масле и как мышь в сыре!

***
Поздравляю с Новым годом Крысы. Желаю, чтобы хозяйка года принесла удачу. Как известно, крысы являются переносчиками инфекций. Так пусть она заразит вас счастьем, инфицирует любовью и передаст вирус достатка и благосостояния.

***

Крыса хвостиком вильнула,
Рюмку со стола смахнула.
Разлетелась на осколки,
Что ж такое, палки-ёлки.

Это всё на счастье! Точно!
Выпьем все за это срочно!

Новогодние тосты

***
Что вам пожелать?
Новый год — встречать,
Друзей — не забывать!
Радостям — быть!
Горести — забыть!

Зарплате — расти,
Любви — цвести!
Мечтам — сбываться,
А самим — не расслабляться!

Новогодние тосты

***

Сплошных удач не обещая,
Надеюсь я, что Новый год
Избавит всех нас от печалей
И непредвиденных забот.

Еще надеюсь на другое,
И верю в это горячо,
Что всех нас счастье ждет такое,
Какого не было еще.

Новогодние тосты

***
Мышкин год — отличный год! Все хорошее придет!
Пусть подарит много смеха, И во всех делах успехов!
Я желаю в этот год, всем достичь больших высот!
Где бы нам ни оказаться, пожелаю удивляться!
И пусть каждое мгновенье поднимает настроение!

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