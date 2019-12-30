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Новогодние тосты 2020 и лучшие пожелания
Если вы встречаете Новый год 2020 не в гордом одиночестве, то вам придется придумать тост, который понравится всем вокруг.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые и оригинальные новогодние тосты.
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Выпьем за то, чтоб нам так жить: кататься как сыр в масле и как мышь в сыре!
***
Поздравляю с Новым годом Крысы. Желаю, чтобы хозяйка года принесла удачу. Как известно, крысы являются переносчиками инфекций. Так пусть она заразит вас счастьем, инфицирует любовью и передаст вирус достатка и благосостояния.
***
Крыса хвостиком вильнула,
Рюмку со стола смахнула.
Разлетелась на осколки,
Что ж такое, палки-ёлки.
Это всё на счастье! Точно!
Выпьем все за это срочно!
***
Что вам пожелать?
Новый год — встречать,
Друзей — не забывать!
Радостям — быть!
Горести — забыть!
Зарплате — расти,
Любви — цвести!
Мечтам — сбываться,
А самим — не расслабляться!
***
Сплошных удач не обещая,
Надеюсь я, что Новый год
Избавит всех нас от печалей
И непредвиденных забот.
Еще надеюсь на другое,
И верю в это горячо,
Что всех нас счастье ждет такое,
Какого не было еще.
***
Мышкин год — отличный год! Все хорошее придет!
Пусть подарит много смеха, И во всех делах успехов!
Я желаю в этот год, всем достичь больших высот!
Где бы нам ни оказаться, пожелаю удивляться!
И пусть каждое мгновенье поднимает настроение!
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