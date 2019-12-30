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Общество и люди

Новый год 2020: лучшие тосты в стихах и прозе

12:46 30 декабря 2019 94
Новогодние тосты
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

31 декабря мы встретим Новый год 2020, с которым уже начали поздравлять коллег и близких. Но где праздник, там и тосты, а они должны быть красивыми.

«ФАКТЫ» подготовили самые красивые новогодние тосты.

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Новогодние тосты

Жизнь прекрасна даже тогда, когда по щекам текут слезы. Так выпьем же за то, чтобы в новом году по нашим щекам текли слезы только радости и счастья.

***
Говорят, что с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. Я уверен, что нет ничего лучшего, чем провести следующий год с вами. И этим все сказано. С Новым годом.

Новогодние тосты

***
Из чего состоит бокал? Из опоры и чаши для напитков. Из чего состоит человек? Из тела — материальной опоры и души — чаши духовной. Выпьем же за то, чтобы в новом году наши бокалы почаще наполнялись прекрасным вином, а чаши души — прекрасными чувствами!

***
Жизнь похожа на новогоднюю гирлянду — стоит перегореть одной лампочке, как все остальные гаснут. Уж если что-то одно у человека не заладилось — все из рук валится. Так давайте выпьем за то, чтобы гирлянда ярких событий в нашей жизни переливалась всеми цветами и никогда не перегорала! За то, чтобы не перегореть и в следующем году!

Новогодние тосты

***
Так, друзья, собрались дружно,
Буду вас я поздравлять
С Новым годом, с новым счастьем,
Вам достатка всем желать!

А еще вам всем — здоровья.
Не болейте никогда.
За успех и за удачу
Выпить нужно нам до дна!

***
За Новый год давайте выпьем,
За чистый лист, что нам дала судьба,
Пусть будет этот год волшебным,
Удачи принесет сполна.

Пускай подарит всем достаток,
Исполнит все пускай мечты,
В делах всегда царит порядок,
За счастье, выпьем друзья мы!

Новогодние тосты

Также смотрите подборку поздравлений с Новым годом родственникам.

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