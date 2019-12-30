Новый год 2020: лучшие тосты в стихах и прозе

Общество и люди

31 декабря мы встретим Новый год 2020, с которым уже начали поздравлять коллег и близких. Но где праздник, там и тосты, а они должны быть красивыми.

«ФАКТЫ» подготовили самые красивые новогодние тосты.

Читайте также: Красивые новогодние поздравления и открытки

Жизнь прекрасна даже тогда, когда по щекам текут слезы. Так выпьем же за то, чтобы в новом году по нашим щекам текли слезы только радости и счастья.

***

Говорят, что с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. Я уверен, что нет ничего лучшего, чем провести следующий год с вами. И этим все сказано. С Новым годом.

***

Из чего состоит бокал? Из опоры и чаши для напитков. Из чего состоит человек? Из тела — материальной опоры и души — чаши духовной. Выпьем же за то, чтобы в новом году наши бокалы почаще наполнялись прекрасным вином, а чаши души — прекрасными чувствами!

***

Жизнь похожа на новогоднюю гирлянду — стоит перегореть одной лампочке, как все остальные гаснут. Уж если что-то одно у человека не заладилось — все из рук валится. Так давайте выпьем за то, чтобы гирлянда ярких событий в нашей жизни переливалась всеми цветами и никогда не перегорала! За то, чтобы не перегореть и в следующем году!

***

Так, друзья, собрались дружно,

Буду вас я поздравлять

С Новым годом, с новым счастьем,

Вам достатка всем желать!

А еще вам всем — здоровья.

Не болейте никогда.

За успех и за удачу

Выпить нужно нам до дна!

***

За Новый год давайте выпьем,

За чистый лист, что нам дала судьба,

Пусть будет этот год волшебным,

Удачи принесет сполна.

Пускай подарит всем достаток,

Исполнит все пускай мечты,

В делах всегда царит порядок,

За счастье, выпьем друзья мы!

Также смотрите подборку поздравлений с Новым годом родственникам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter