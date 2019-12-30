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Украина

Украина подписала с «Газпромом» мировое соглашение: что об этом известно

14:51 30 декабря 2019 239
Газпром подписал мировую с Украиной
Инф. «ФАКТОВ»

Украина и российский газовый монополист «Газпром», который выплатил «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

Об этом сообщил замминистра юстиции — уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста Украины Иван Лищина. «Подробности сделки я раскрыть не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между „Нафтогазом“ и „Газпромом“, к которым стремилась Украина. Осталось подождать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго», — пишет замминистра на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что трехсторонний пакет газовых договоренностей между «Нафтогазом», «Газпромом» и представителями Евросоюза предусматривает отказ Украины от дальнейших судебных исков к российскому «Газпрому». Договоренности не распространяются на иски, решение по которым уже принято, а касается, в первую очередь, иска на 12 млрд долларов, который еще не рассматривался судом.

Фото со странички Ивана Лищины в Facebook.

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