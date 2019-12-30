- 15:19 Украинский тренер Грозный возглавил шестой в карьере зарубежный клуб
- 15:13 Не вернулась из школы: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку
- 15:13 Находятся под наблюдением психологов: стало известно о состоянии освобожденных из плена украинцев
- 15:11 Участником ограбления ломбарда в Одессе оказался подросток
- 14:54 Обмен пленными: появился расширенный список освобожденных украинцев
- 14:51 Украина подписала с «Газпромом» мировое соглашение: что об этом известно
- 14:39 С наступающим Новым годом 2020: красивые поздравления и яркие открытки
- 14:20 В России устроили жуткую драку в банке из-за пенсии: в сеть попало видео
- 14:17 На вокзале в Кривом Роге больной мужчина оплевал и порезал ножом прохожих
- 13:54 Повлиял на боевиков: Песков рассказал о роли Путина в обмене пленными
- 13:41 Вратарь мадридского «Реала» отказывается признавать внебрачного сына от темнокожей красотки
- 13:17 Как правильно встретить Новый год 2020: гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака
Украина подписала с «Газпромом» мировое соглашение: что об этом известно
Украина и российский газовый монополист «Газпром», который выплатил «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Об этом сообщил замминистра юстиции — уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста Украины Иван Лищина. «Подробности сделки я раскрыть не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между „Нафтогазом“ и „Газпромом“, к которым стремилась Украина. Осталось подождать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго», — пишет замминистра на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что трехсторонний пакет газовых договоренностей между «Нафтогазом», «Газпромом» и представителями Евросоюза предусматривает отказ Украины от дальнейших судебных исков к российскому «Газпрому». Договоренности не распространяются на иски, решение по которым уже принято, а касается, в первую очередь, иска на 12 млрд долларов, который еще не рассматривался судом.
Фото со странички Ивана Лищины в Facebook.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...