23.69 / 24.43 26.26 / 27.20
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Зато коврик есть": поезд "Интерсити" Киев — Львов стал посмешищем в сети (фото)

16:16 30 декабря 2019 61
поезд Интерсити
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили фото, снятое в одном из вагонов поезда «Интерсити», в котором кресло «отремонтировали», подперев его деревянной доской. Ранее в сеть выложили жуткие фото сидений в одном из вагонов электропоезда, который курсирует между Харьковом и Лозовой.

Фото из «Интерсити» на своей страничке в Facebook выложил киевлянин Вадим Овчар, который ехал в этом поезде. «Укрзалізниця, Інтерсіті! А що тепер скажеш, Ilon Mask», — написал он в комментарии к фото.

Под этим постом завязалась живая дискуссия, участники которой высмеяли «ремонт» в скоростном поезде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналистка Мария Крыштопа рассказала, что в вагоне «Люкс», стоимость билета в котором составляет более 1000 гривен, в постели были клопы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)

гороскоп

Близнецов ждет романтическое свидание, а Деву — приятные приключения: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер