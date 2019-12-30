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"Зато коврик есть": поезд "Интерсити" Киев — Львов стал посмешищем в сети (фото)
В сеть выложили фото, снятое в одном из вагонов поезда «Интерсити», в котором кресло «отремонтировали», подперев его деревянной доской. Ранее в сеть выложили жуткие фото сидений в одном из вагонов электропоезда, который курсирует между Харьковом и Лозовой.
Фото из «Интерсити» на своей страничке в Facebook выложил киевлянин Вадим Овчар, который ехал в этом поезде. «Укрзалізниця, Інтерсіті! А що тепер скажеш, Ilon Mask», — написал он в комментарии к фото.
Под этим постом завязалась живая дискуссия, участники которой высмеяли «ремонт» в скоростном поезде.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналистка Мария Крыштопа рассказала, что в вагоне «Люкс», стоимость билета в котором составляет более 1000 гривен, в постели были клопы.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..