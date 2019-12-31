Есть еще порох: 79-летнего Аль Пачино "застукали" с молодой подружкой (фото)

Шоу-бизнес

Пропускавший в школьные годы уроки голливудский актер Аль Пачино продолжает «держать марку» и в преклонном возрасте: на днях он совершил редкий выход в свет со своей любимой — израильской актрисой Мейтал Дохан. Актер устроил для девушки романтический ужин при свечах о одном из модных ресторанов в Беверли Хиллз, пишет «Телепрограмма» со ссылкой на Daily Mail.

Издание отмечает, что по случаю ужина актер, которому в апреле наступающего года исполнится уже 80 лет, приоделся в молодежном стиле — во все черное с головы до ног. Но как актер не старался, годы берут свое. И сопровождавшая Аль Пачино Мейтхал, выглядела рядом с ним совсем молодой, хотя она уже отпраздновала свое 40-летие.

Впрочем, актера это, похоже совершенно не смущает. Ведь и его прежняя подруга — Люсия Сола, мама Камилы Морроне, любовницы Лео Ди Каприо, была еще на год моложе, чем Мейтхал.

Как известно, роман с Люсией продолжался у Аль Пачино несколько лет. Они жили вместе, как гражданские супруги, и актер считал Камилу своей падчерицей. Однако в позапрошлом году он и Люсия неожиданно приняли решение расстаться. И вскоре после этого у актера завязались романтические отношения с Дохан, которые сейчас в полном расцвете.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у Аль Пачино все отлично не только в личной жизни, но и на профессиональном фронте. Ведь в 2019-м на экране вышли сразу два масштабных проекта с его участием — «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Ирландец» Мартина Скорсезе. Причем, обоим фильмам критики предсказывают номинации на «Оскар».

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