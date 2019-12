В США кинокритики назвали лучший фильм 2019 года (фото)

Шоу-бизнес

Во вторник, 3 декабря, Национальный совет кинокритиков США (The National Board of Review of Motion Pictures) объявил лауреатов своей ежегодной премии по итогам 2019 года. Лучшим фильмом признана криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец», главные роли в которой исполнили Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

Президент NBR Энни Шулхоф заявила: «Мы с восхищением называем „Ирландца“ лучшим фильмом. Шедевр Мартина Скорсезе. Именно так можно назвать эту гангстерскую сагу, которая представляет собой волнующее, глубокое, идеально выстроенное зрелище, собравшее в себе все лучшее, что есть в современном кино. Мы также с удовольствием сообщаем, что Скорсезе, де Ниро и Пачино получат нашу ежегодную почетную премию Icon Award. Они доказали, что являются подлинными иконами кинематографа».

Кадр из фильма "Ирландец"

«Ирландец» также принес премию NBR сценаристу Стивена Зайллиана.

Лучшим режиссером в этом году Национальный совет кинокритиков США назвал Квентина Тарантино за фильм «Однажды в… Голливуде». Брэд Питт, сыгравший в этой картине каскадера, признан лучшим актером второго плана.

Брэд Питт в фильме "Однажды в... Голливуде"

Неожиданно для многих лучшим актером стал Адам Сэндлер, сыгравший главную роль в триллере «Неограненные драгоценности».

Адам Сэндлер в триллере "Неограненные драгоценности"

Это триллер, снятый братьями Джошем и Бенни Сэдфи. Для Сэндлера, популярного комедийного актера, такой жанр является непривычным.

Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер, исполнившая роль легендарной актрисы и певицы Джуди Гарленд в биографической драме «Джуди».

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

А лучшей актрисой второго плана стала Кэти Бэйтс за роль в драме Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл». Эта картина снята на основе реальных событий, которые произошли в 1996 году на Летних Олимпийских играх в Атланте. Джуэлл спас жизни сотен людей, обезвредив бомбу оставленную террористами, но сам был обвинен в организации теракта. Актер Пол Уолтер Хаузер, сыгравший Ричарда, удостоился премии NBR как лучший дебютант.

Кадр из фильма "Ричард Джуэлл"

Лучшим мультфильмом кинокритики назвали «Как приручить дракона 3». Лучшим иностранным фильмом признана картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, которая в мае получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Церемония награждения состоится 8 января в Нью-Йорке.

По традиции NBR назвал также 10 лучших фильмов года, снятых на английском языке, и пять лучших иностранных картин. В этих списках они расставлены в алфавитном порядке, исходя из англоязычных названий.

Десять лучших фильмов 2019 года, снятых на английском языке

«1917» — историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне

«Меня зовут Долемайт» — биографическая драма о жизни популярного американского артиста Руди Мура, роль которого блестяще сыграл Эдди Мерфи

«Аутсайдеры» — драма Джеймса Мэнголда с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бейлом об автогонках

«Кролик Джоджо» — сатирическая «черная» комедия новозеландского режиссера Тайки Вайтити

«Ножи наголо» — американский детектив с Дэвидом Крэйгом в главной роли (фильм получил премию NBR за лучший актерский ансамбль)

«Брачная история» — комедийная драма Ноа Бамубаха с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон

«Однажды в… Голливуде» — нашумевший фильм Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби

«Ричард Джуэлл» — драма Клинта Иствуда

«Неограненные драгоценности» — триллер с Адамом Сэндлером

«Волны» — драма режиссера Трея Эдварда Шульца

Пять лучших иностранных фильмов 2019 года

«Атлантика» — драма режиссера Мати Диопа, совместное производство Франции, Бельгии и Сенегала

«Невидимая жизнь» — драма бразилського режиссера Карима Айнуза, снятая совместно с немецкими кинематографистами

«Боль и слава» — автобиографическая драма знаменитого испанского режиссера Педро Альмодовара

Антонио Бандерас в фильме "Боль и слава"

«Портрет девушки в огне» — историческая драма французского режиссера Селин Сьямма

«Транзит» — драма немецкого режиссера Кристиана Петцольда, основанная на одноименном романе Анны Зегерс

Мнение Национального совета кинокритиков США имеет весомое значение. Очень часто лауреаты премии NBR затем становятся обладателями других престижных кинонаград, включая премию «Оскар». Например, в прошлом году совет назвал лучшим фильмом «Зеленую книгу», которая, затем, получила «Оскар».

