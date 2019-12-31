- 05:47 Опередила Брежневу и Чехову: в РФ назвали самую сексуальную звезду шоу-бизнеса
- 04:55 "Тенденция к укреплению": Гончарук спрогнозировал курс гривни в 2020 году
- 04:14 Есть еще порох: 79-летнего Аль Пачино "застукали" с молодой подружкой
- 03:40 Опасности "работы языком": женщина случайно чуть не откусила пенис партнеру
- 02:50 В Нафтогазе поблагодарили США за санкции против «Северного потока-2»
- 02:03 "Вау мама!": популярная plus size модель разделась догола и стала на колени
- 01:34 "Качай или плати" вместо "бери или плати": Витренко объяснил отличия нового контракта с РФ
- 01:14 "То же самое, что вынести Ленина из Мавзолея": директор Ротару вступился за Примадонну
- 00:28 Зеленский заявил о подписании контракта на транзит газа из РФ
- 30.12 23:55 Нужно привыкать к тому, что лето в Украине всегда будет жарким, — глава Гидрометцентра
- 30.12 23:22 Кравцов решил, что с "Укрзалізницей" ему не по пути, и просит об отставке
- 30.12 22:50 ФСБ арестовала в Крыму двух украинцев. Набирают заложников для нового обмена?
Опередила Брежневу и Чехову: в РФ назвали самую сексуальную звезду шоу-бизнеса (фото)
Конец года традиционно является временем подведения итогов и составления различных «топов», «рейтингов популярности»
Провести своеобразный рейтинг решило и российское издание КП, предложив читателям назвать самых сексуальных российских звезд.
Об этом говорится в сообщении на сайте издания.
Первое место в нем заняла телеведущая и теперь уже певица Ольга Бузова.
Сообщается, что для 33-летней Ольги год был очень удачным — она выпускала новые песни, участвовала в телепроектах и не сходила со страниц СМИ. На Instagram Ольги подписано свыше 10 миллионов человек, которые пристально следят за ее жизнью. Сейчас певица отдыхает в Куршевеле со своим новым бойфрендом, блогером Дава. Недавно пара записала совместную песню «Мандаринка».
Второе место заняла длинноногая 36-летняя актриса Светлана Ходченкова, которая уже много лет входит в список самых красивых женщин России.
На третьем месте в рейтинге сексуальности — 32-летняя певица Полина Гагарина. Поклонники восхищаются тем, как быстро она пришла в форму после родов и болеют за ее подопечных на музыкальном шоу «Голос».
Четвертое место досталось 37-летней певице Вере Брежневой. Она прославилась выступлениями в трио «ВИА Гра», а после начала сольной карьеры только преумножила число своих поклонников.
Замыкает топ-5 самых сексуальных российских красавиц 42-летняя телеведущая Анфиса Чехова. И хоть она прилично похудела за последнее время, ее пышные формы остались при ней.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом рейтинге — его составил сайт порнороликов PornHub. В это ТОПе представители нашей страны заняли «почетное» 14-е место, опередив ближайших соседей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.