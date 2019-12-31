Опередила Брежневу и Чехову: в РФ назвали самую сексуальную звезду шоу-бизнеса (фото)

Шоу-бизнес

Конец года традиционно является временем подведения итогов и составления различных «топов», «рейтингов популярности» и т. д.

Провести своеобразный рейтинг решило и российское издание КП, предложив читателям назвать самых сексуальных российских звезд.

Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Первое место в нем заняла телеведущая и теперь уже певица Ольга Бузова.

Сообщается, что для 33-летней Ольги год был очень удачным — она выпускала новые песни, участвовала в телепроектах и не сходила со страниц СМИ. На Instagram Ольги подписано свыше 10 миллионов человек, которые пристально следят за ее жизнью. Сейчас певица отдыхает в Куршевеле со своим новым бойфрендом, блогером Дава. Недавно пара записала совместную песню «Мандаринка».

Второе место заняла длинноногая 36-летняя актриса Светлана Ходченкова, которая уже много лет входит в список самых красивых женщин России.

На третьем месте в рейтинге сексуальности — 32-летняя певица Полина Гагарина. Поклонники восхищаются тем, как быстро она пришла в форму после родов и болеют за ее подопечных на музыкальном шоу «Голос».

Четвертое место досталось 37-летней певице Вере Брежневой. Она прославилась выступлениями в трио «ВИА Гра», а после начала сольной карьеры только преумножила число своих поклонников.





Замыкает топ-5 самых сексуальных российских красавиц 42-летняя телеведущая Анфиса Чехова. И хоть она прилично похудела за последнее время, ее пышные формы остались при ней.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом рейтинге — его составил сайт порнороликов PornHub. В это ТОПе представители нашей страны заняли «почетное» 14-е место, опередив ближайших соседей.

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