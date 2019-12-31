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В Киеве продлили работу транспорта в Новогоднюю ночь: расписание маршрутов
В Киеве в Новогоднюю ночь метрополитен будет работать дольше на три часа, а фуникулер — круглосуточно.
В Киевпастрансе также сообщили о продлении работы наземного транспорта и опубликовали графики курсирования по маршрутам
Также сообщается, что до 05:00 1 января продлена работа автобусов в режиме маршрутного такси: 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
В то же время в Киевпастрансе обращают внимание киевлян и гостей города на то, что в центре города будут изменены маршруты нескольких троллейбусов, что связано с массовыми мероприятиями на Софийской и Михайловской площадях. Так, с 19:30 31 декабря 2019 года до 2:00 1 января 2020 года, а также с 13:30 до 20:00 и с 10:30 до 14:00 7 января по измененным маршрутам будут курсировать троллейбусы № 6, 16, 18:
- № 6 — от Минского массива до метро «Лукяновская»;
- № 16 — от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского моста;
- № 18 — от ул. Сошенка до Воздухофлотского моста.
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