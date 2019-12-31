23.60 / 24.46 26.30 / 27.26
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Киеве продлили работу транспорта в Новогоднюю ночь: расписание маршрутов

9:40 31 декабря 2019 59
Метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в Новогоднюю ночь метрополитен будет работать дольше на три часа, а фуникулер — круглосуточно.

В Киевпастрансе также сообщили о продлении работы наземного транспорта и опубликовали графики курсирования по маршрутам

Также сообщается, что до 05:00 1 января продлена работа автобусов в режиме маршрутного такси: 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

В то же время в Киевпастрансе обращают внимание киевлян и гостей города на то, что в центре города будут изменены маршруты нескольких троллейбусов, что связано с массовыми мероприятиями на Софийской и Михайловской площадях. Так, с 19:30 31 декабря 2019 года до 2:00 1 января 2020 года, а также с 13:30 до 20:00 и с 10:30 до 14:00 7 января по измененным маршрутам будут курсировать троллейбусы № 6, 16, 18:

  • № 6 — от Минского массива до метро «Лукяновская»;
  • № 16 — от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского моста;
  • № 18 — от ул. Сошенка до Воздухофлотского моста.

Материал о том, какие мероприятия будут проходить в столице в праздничные дни «Полярный экспресс» и Рождество в Пирогово: куда пойти в Киеве на новогодние праздники" читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Новый год

С Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

С Новым годом

Новый год 2020: музыкальные открытки и поздравления

С Новым годом

С наступающим Новым годом 2020: красивые поздравления и яркие открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер