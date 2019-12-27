«Полярный экспресс» и Рождество в Пирогово: куда пойти в Киеве на новогодние праздники

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В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
27 декабря и 7 января — новогодне-рождественский концерт;
28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 января в 12:00 и 19:00 и 31 декабря в 12:00 и 17:00 — балет «Щелкунчик»;
8 января — опера «Травиата».
Начало: 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
28 декабря в 19:00 в Музее истории Киева состоится открытие выставки Дмитрия Коваля «Таємнича Україна. Нарис історії сьогодення». Выставка продлится до 13 января.
До 14 января проходит выставка живописи Ольги Кизуб «Дива трапляються».
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Цена: 20—30 грн.
***
7 января в Музее национальной архитектуры и быта Украины в Пирогово состоится празднование Рождества Христова. В программе: колядки и вертепные представления.
Адрес: ул. Академика Тронько.
Цена: 25—50 грн.
***
До 10 января в Музее выдающихся деятелей украинской культуры проходит выставка лауреата премий «Людина року» и «Кращий художник» Егора Дулина «Мова живопису».
Адрес: ул. Саксаганского, 97.
Цена: 5—15 грн.
***
До 19 января ежедневно с 10:30 до 17:00 в Сырецком парке работает детская железная дорога. В вагонах «Полярного экспресса» есть отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и Wi-Fi.
Цена: 50—100 грн.
***
До 12 января в Национальном музее Тараса Шевченко будет проходить благотворительная фотовыставка Даши Тендитной «С чистого листа», цель которой привлечь внимание общества к проблеме социального сиротства. В мероприятии примут участие: певица Лавика, ресторатор Елена Борисова, дизайнер Светлана Бевза, актриса Даша Малахова, писательница Екатерина Егорушкина, пианист Майк Кауфман-Портников.
Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 12.
Цена: 25—45 грн.
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До 13 января в Центральном доме художника проходит Всеукраинская рождественская выставка. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.
Вход свободный.
***
Бесплатно можно посетить: 27 декабря — Музей украинской диаспоры (ул. Московская, 40б), Музей партизанской славы (ул. Славгородская, парк Партизанской славы); 29 декабря — Литературно-мемориальный музей-квартиру П. Тычины (ул. Терещенковская, 5), Литературно-мемориальный музей М. Рыльского (ул. М. Рыльского, 7), Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой (ул. Б. Васильковская, 121), Национальный художественный музей Украины (ул. Грушевского, 6); 30 декабря — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2), Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, к. 26), Музей гетманства (ул. Спасская, 16б), Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов).
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