Общество и люди

«Полярный экспресс» и Рождество в Пирогово: куда пойти в Киеве на новогодние праздники

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

27 декабря и 7 января — новогодне-рождественский концерт;

28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 января в 12:00 и 19:00 и 31 декабря в 12:00 и 17:00 — балет «Щелкунчик»;

8 января — опера «Травиата».

Начало: 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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28 декабря в 19:00 в Музее истории Киева состоится открытие выставки Дмитрия Коваля «Таємнича Україна. Нарис історії сьогодення». Выставка продлится до 13 января.

До 14 января проходит выставка живописи Ольги Кизуб «Дива трапляються».

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена: 20—30 грн.

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7 января в Музее национальной архитектуры и быта Украины в Пирогово состоится празднование Рождества Христова. В программе: колядки и вертепные представления.

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: 25—50 грн.

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До 10 января в Музее выдающихся деятелей украинской культуры проходит выставка лауреата премий «Людина року» и «Кращий художник» Егора Дулина «Мова живопису».

Адрес: ул. Саксаганского, 97.

Цена: 5—15 грн.

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До 19 января ежедневно с 10:30 до 17:00 в Сырецком парке работает детская железная дорога. В вагонах «Полярного экспресса» есть отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и Wi-Fi.

Цена: 50—100 грн.

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До 12 января в Национальном музее Тараса Шевченко будет проходить благотворительная фотовыставка Даши Тендитной «С чистого листа», цель которой привлечь внимание общества к проблеме социального сиротства. В мероприятии примут участие: певица Лавика, ресторатор Елена Борисова, дизайнер Светлана Бевза, актриса Даша Малахова, писательница Екатерина Егорушкина, пианист Майк Кауфман-Портников.

Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 12.

Цена: 25—45 грн.

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До 13 января в Центральном доме художника проходит Всеукраинская рождественская выставка. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.

Вход свободный.

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Бесплатно можно посетить: 27 декабря — Музей украинской диаспоры (ул. Московская, 40б), Музей партизанской славы (ул. Славгородская, парк Партизанской славы); 29 декабря — Литературно-мемориальный музей-квартиру П. Тычины (ул. Терещенковская, 5), Литературно-мемориальный музей М. Рыльского (ул. М. Рыльского, 7), Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой (ул. Б. Васильковская, 121), Национальный художественный музей Украины (ул. Грушевского, 6); 30 декабря — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2), Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, к. 26), Музей гетманства (ул. Спасская, 16б), Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов).

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