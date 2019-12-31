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Один летел, второй — бежал: момент жуткого ДТП на пешеходном переходе в Харькове попал на видео
В Харькове автомобиль, едущий на большой скорости, сбил парня, переходящего дорогу по пешеходному переходу — момент страшной ДТП попал на видео. Ранее в Харькове погибли двое 39-летних мужчин — их ночью на пешеходном переходе сбил водитель Daewoo Lanos.
Запись видео ЧП на Полтавском шляхе, которое произошло вечером 30 декабря, выложили на страничке «ХС Харьков» в социальных сетях. Видеорегистратор запечатлел, как от сильного удара пешехода перебрасывает через крышу автомобиля. Также сообщается, что информации о состоянии пострадавшего пока что нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, как в Днепре водитель Daewoo сбил девушку, которая переходила улицу по пешеходному переходу. Удар был настолько силен, что ее подбросило в воздух и несколько раз перевернуло. Пострадавшую увезли в больницу.
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