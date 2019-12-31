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2020-й уже наступил: кто встретил его первым (видео)
Новый, 2020 год первыми встретили на островах в Тихом океане, а также в Новой Зеландии.
Видео новогоднего фейерверка в Квинстауне выложили в Twitter.
Countdown Farewell 2019 Welcome 2020 — fireworks in Queenstown #PeriNewYear2020 #travel #newzealand https://t.co/x08wSHXed6— Louise Poppy (@Louisepoppy) December 31, 2019
Our little Pacific paradise, #NewZealand, is the first major nation to usher in the #NewYear. Great firework display in Auckland! May 2020 be a great year for our great country and may all 5 million Kiwis have good health and happiness.— Virgil Arvaniti (@varvanitas) December 31, 2019
pic.twitter.com/AcfKRdffPZ
Happy new year folks #NewZealand #2020 pic.twitter.com/LjwctWb3vI— kuttanmaash (@kuttanmaash) December 31, 2019
Как пишет «Главком», первыми встретили 2020 год жители островного государства Кирибати, что в западной части Тихого океана — в новом году они живут с 12:00 по киевскому времени. Далее год Белой Металлической Крысы наступил у жителей удаленного острова Чатем (Новая Зеландия), затем в Новой Зеландии и полярников с Южного полюса в Антарктиде.
Поздравления с новогодними праздниками «Новый год 2020: музыкальные открытки и поздравления» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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