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2020-й уже наступил: кто встретил его первым (видео)

13:15 31 декабря 2019 215
Новогодняя елка
Инф. «ФАКТОВ»

Новый, 2020 год первыми встретили на островах в Тихом океане, а также в Новой Зеландии.

Видео новогоднего фейерверка в Квинстауне выложили в Twitter.

 

Как пишет «Главком», первыми встретили 2020 год жители островного государства Кирибати, что в западной части Тихого океана — в новом году они живут с 12:00 по киевскому времени. Далее год Белой Металлической Крысы наступил у жителей удаленного острова Чатем (Новая Зеландия), затем в Новой Зеландии и полярников с Южного полюса в Антарктиде.

Поздравления с новогодними праздниками «Новый год 2020: музыкальные открытки и поздравления» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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