Мир

2020-й уже наступил: кто встретил его первым (видео)

Новый, 2020 год первыми встретили на островах в Тихом океане, а также в Новой Зеландии.

Видео новогоднего фейерверка в Квинстауне выложили в Twitter.

Our little Pacific paradise, #NewZealand, is the first major nation to usher in the #NewYear. Great firework display in Auckland! May 2020 be a great year for our great country and may all 5 million Kiwis have good health and happiness.



pic.twitter.com/AcfKRdffPZ — Virgil Arvaniti (@varvanitas) December 31, 2019

Как пишет «Главком», первыми встретили 2020 год жители островного государства Кирибати, что в западной части Тихого океана — в новом году они живут с 12:00 по киевскому времени. Далее год Белой Металлической Крысы наступил у жителей удаленного острова Чатем (Новая Зеландия), затем в Новой Зеландии и полярников с Южного полюса в Антарктиде.

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