Происшествия

Трагедия в Кропивницком: бывший АТОшник подорвался на гранате у себя дома

В последний день уходящего года в Кропивницком произошел трагический случай в семье бывшего АТОшника, который погиб от взрыва гранаты. Ранее в Одессе пьяный мужчина бросил из окна гранату РГД-5 прямо во двор многоэтажного дома.

Как сообщает местное издание «Город», 31 декабря около 10 часов утра в Кропивницком, в частном доме по улице Андреевская взорвалась граната РГД-5.



В доме проживал военный пенсионер с женой. Мужчина находился под действием алкоголя. В связи с неосторожным обращением с боеприпасом, произошел неконтролируемый взрыв. В результате бывший АТОшник погиб, а его жена с ранением головы попала в реанимацию.



Предварительно установлено, что военный привез гранату из зоны боевых действий на Донбассе и хранил ее дома.



Мужчина служил в 72-й отдельной механизированной бригаде в 2015 — 2016 годах.

«ФАКТЫ» также писали о трагедии в одном из сел Конотопского района (Сумская область). Там местный житель обнаружил в своей машине предмет, похожий на гранату. Когда опасную находку осматривал его приятель, граната взорвалась — мужчина скончался по дороге в больницу. А в Ирпене погиб мужчина, который пытался разобрать взрывоопасный предмет.

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