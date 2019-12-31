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Мир

В России напали на пост ДПС: есть убитые и раненые (видео)

18:24 31 декабря 2019 712
автомобиль и военный
Инф. «ФАКТОВ»

В Ингушетии (Россия) группа вооруженных неизвестных напала на пост ДПС. По одним источникам, нападавших было двое, по другим — трое.

Нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе произошло в 17:45 по местному времени.

Как сообщает Телеграм-канал Мэш, неизвестные влетели в пост ДПС на авто. Затем мужчины вышли и с ножами атаковали полицейских. В результате они были уничтожены.

По информации российского «Интерфакса», у нападавших было огнестрельное оружие. Они открыли огонь из него по людям, находившимся на посту.

В результате один сотрудник поста погиб, еще двое были ранены. Двое нападавших уничтожены ответным огнем, еще один ранен.

В городе усилены меры безопасности.

Момент нападения попал на видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о стрельбе на Лубянке в Москве, которая произошла в канун Дня ФСБ. В результате операции «лубянский» стрелок был уничтожен. В России его уже причислили к «украинским террористам».

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