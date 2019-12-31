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Креатив от ВСУ: Святой Николай в бронежилете и с пулеметом поздравил украинцев с праздниками (видео)

10:08 31 декабря 2019 54
Святой Николай от ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

10 горно-штурмовая бригада ВСУ и Святой Николай ярко поздравили украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Новогоднее видео выложили на страничке бригады в социальных сетях. «Пусть счастье будет в каждом доме, а ангелы — над каждым человеком. Наша страна рождена для любви и процветания. Будьте счастливы. И не забывайте тех, кто держит небо над Рождеством», — говорится в комментарии к видеоролику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ, защищающие позиции на Мариупольском направлении, сделали импровизированную елку, использовав мины, снаряды и гранаты, ежедневно прилетающие со стороны боевиков.

Также с наступающими праздниками украинцев поздравили главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и футболисты национальной команды.

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