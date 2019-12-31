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Новый год 2020: прикольные поздравления и открытки
Если вы собрались поздравлять друзей с Новым годом 2020, то сделайте это с юмором.
«ФАКТЫ» собрали для вас забавные поздравления.
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Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живёт,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
***
Вам желаю в Новый Год
Жить без горя и забот!
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить,
Сразу проще станет жить!
***
Желаю так вам веселиться,
Чтобы под елку не свалиться,
Чтобы в салате не уснуть,
По-настоящему гульнуть!
Чтоб голова осталась ясной,
А жизнь всегда была прекрасной!
Еще финансовой свободы,
Любви, тепла! И с Новым годом!
***
Желаю весело отметить,
Год проводить и снова встретить,
Наесться ночью до отвала,
И печень чтоб не отказала,
Желаний сотню загадать,
До самого утра не спать,
А утром все начать сначала,
Пока работа не позвала!
Ранее мы публиковали поздравления для родственников.
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