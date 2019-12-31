Новый год 2020: прикольные поздравления и открытки

Общество и люди

Если вы собрались поздравлять друзей с Новым годом 2020, то сделайте это с юмором.

«ФАКТЫ» собрали для вас забавные поздравления.

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Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живёт,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

Вам желаю в Новый Год

Жить без горя и забот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить!

***

Желаю так вам веселиться,

Чтобы под елку не свалиться,

Чтобы в салате не уснуть,

По-настоящему гульнуть!

Чтоб голова осталась ясной,

А жизнь всегда была прекрасной!

Еще финансовой свободы,

Любви, тепла! И с Новым годом!

***

Желаю весело отметить,

Год проводить и снова встретить,

Наесться ночью до отвала,

И печень чтоб не отказала,

Желаний сотню загадать,

До самого утра не спать,

А утром все начать сначала,

Пока работа не позвала!



Ранее мы публиковали поздравления для родственников.

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