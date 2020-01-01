Украина

Под обстрелами из БТРа и гранатометов: в штабе ООС рассказали, как прошел на фронте последний день 2019 года

В последний день ушедшего 2019 года пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БТР, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под вражеский огонь попали опорные пункты ВСУ в районе Авдеевки, Зайцево, Новолуганского, Крымского.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, к счастью, потерь среди украинских военнослужащих не было.

В первый день нового года российские оккупационные войска огневой активности пока не проявляли.

Напомним, накануне Нового года перед украинскими воинами на передовой выступали профессиональные и самодеятельные артисты. А волонтеры отправили на Донбасс нашим защитникам более 4 тонн традиционного новогоднего салата оливье.

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