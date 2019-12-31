Украина

Волонтеры приготовили и отправили на фронт 4 тонны новогоднего оливье (видео)

Волонтеры отправили на Донбасс украинским защитникам более 4 тонн традиционного новогоднего салата оливье.

Как говорится в сюжете ТСН, работали над приготовлением блюда три дня.

Домашняя кухня превратилась в полноценный промышленный цех по выработке праздничного салата, который для украинских защитников готовят по особому рецепту, вкладывая любовь, тепло и всю душу.

Салат намеренно не заправили майонезом. Это сделают уже сами бойцы. Так блюдо получится более свежим и дольше сохранится.

Ранее «ФАКТЫ» делились рецептом новогоднего оливье от ведущего кулинарной программы «Їмо за 100» Алексея Душки. По его технологии салат получается низкокалорийным и легким.

Напомним, украинских военных на передовой поздравляли известными мировыми новогодними хитами и украинскими народными песнями.

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