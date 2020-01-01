Украина

В полицию — со школьной скамьи: в Украине патрульным теперь можно стать даже в 18 лет

Желающим поступить на службу в украинскую патрульную полицию, можно подавать документы, начиная с 18 летнего возраста (ранее указывался возраст 20 лет). Напомним, в Украине не хватает патрульных.

О снижении возрастного порога говорится в объявлении о вакансиях на сайте полиции.

В сообщении говорится, что граждане Украины от 18 до 40 лет с полным общим, средним или высшим образованием, имеющие водительское удостоверение категории B, или готовые обучаться вождению, могут стать кандидатами на должности в патрульной полиции.

Кроме того, кандидаты должны свободно владеть украинским языком.

В настоящее время открыто 2710 вакансий в 37 украинских городах.

В объявлении также указаны заработная плата и график работы полицейских.

Ранее «ФАКТЫ» не раз писали о патрульных полицейских, которые в трудную минуту приходили на помощь людям.

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