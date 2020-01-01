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В полицию — со школьной скамьи: в Украине патрульным теперь можно стать даже в 18 лет
Желающим поступить на службу в украинскую патрульную полицию, можно подавать документы, начиная с 18 летнего возраста (ранее указывался возраст 20 лет). Напомним, в Украине не хватает патрульных.
О снижении возрастного порога говорится в объявлении о вакансиях на сайте полиции.
В сообщении говорится, что граждане Украины от 18 до 40 лет с полным общим, средним или высшим образованием, имеющие водительское удостоверение категории B, или готовые обучаться вождению, могут стать кандидатами на должности в патрульной полиции.
Кроме того, кандидаты должны свободно владеть украинским языком.
В настоящее время открыто 2710 вакансий в 37 украинских городах.
В объявлении также указаны заработная плата и график работы полицейских.
Ранее «ФАКТЫ» не раз писали о патрульных полицейских, которые в трудную минуту приходили на помощь людям.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..