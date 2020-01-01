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«Будущее не может быть за старостью»: в сети сравнили поздравления Лукашенко, Зеленского и Путина (видео)
Новогодние поздравления президентов Украины, Беларуси и России вызвали бурные обсуждения в сети. Пользователи сравнивают основные особенности каждого выступления. Причем в новогоднюю ночь «Путин» выступил на российском телеканале с заявлением об уходе.
Ролик с поздравлениями лидеров трех государств:
Видео собрало множество комментариев. Пользователь Olivia Tsepeleva написала: «Молодцы братья украинцы, молодой президент из народа это взгляд в будущее, будущее не может быть за старостью и неспособностью к гибкости и изменениям».
Istvan Filler обратил внимание на показатели статистики: «Поздравление Зеленского — 8100 лайков, 470 дизлайков, море коментов. Поздравление Путина коменты отключены, лайки-дизлайки засекречены. Конспирация, куле. Кругом враги же! (Я даже знаю, кто эти враги…)»
Отмечают также и то, что Лукашенко поздравлял соотечественников на русском языке. «Лукашенко не знает белорусский язык?» — пишет Баке Бакеев.
Другие комментарии:
Ранее сообщалось, что опубликовано полное видео новогоднего обращения Зеленского.
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