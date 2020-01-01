- 15:46 В Никополе пьяные неадекваты напали на станцию скорой помощи: у фельдшера сотрясение мозга
- 15:39 Папа Римский извинился за инцидент с женщиной, которой дал по рукам
- 15:07 “Добрых изменений для страны и для каждого из нас”: как украинские звезды поздравили поклонников с Новым годом
- 14:38 Потерявшийся в Карпатах турист встретил Новый год на Говерле
- 14:25 За пьянство за рулем и статус вора в законе с 1 января введут уголовную ответственность
- 14:21 В новогоднюю ночь в центре Одессы устроили погоню со стрельбой
- 14:04 Украинцев предупредили о магнитных бурях в январе: названы неблагоприятные даты
- 13:55 «Сумасшедшие Санты»: рано утром 1 января в Полтаве устроили забег на 5 километров
- 13:45 Опасный день для Девы и хороший — для Тельца: гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака
- 13:36 Новинки 2020 года: медуслуги за счет бюджета, новые дипломы и сертификаты ВНО
- 13:35 Авторитетный журнал назвал лучшую футбольную команду десятилетия
- 13:06 «Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным
Папа Римский извинился за инцидент с женщиной, которой дал по рукам
Значительный резонанс вызвало происшествие в Ватикане во время предновогодней прогулки Папы Римского Франциска, когда на площади Святого Петра неизвестная схватила его за руку и потянула к себе, а он в ответ ударил ее по рукам.
Telegram-канал 360tv.ru сообщает, что Папа Римский принес извинения во время службы.
«Терпение — это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», — сказал он.
Ранее сообщалось, что во время традиционной Рождественской мессы в соборе Святого Петра Папа Римский Франциск заявил, что бог любит всех, даже худших из людей. Западные СМИ предположили, что этими словами глава католической церкви обратился к священникам, замешанным в секс-скандалах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Депрессия после "Сватов", выкидыш и инсульт: стало известно, с какими трудностями столкнулись актеры сериала
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!