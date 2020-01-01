Мир

Папа Римский извинился за инцидент с женщиной, которой дал по рукам

Значительный резонанс вызвало происшествие в Ватикане во время предновогодней прогулки Папы Римского Франциска, когда на площади Святого Петра неизвестная схватила его за руку и потянула к себе, а он в ответ ударил ее по рукам.

Telegram-канал 360tv.ru сообщает, что Папа Римский принес извинения во время службы.

«Терпение — это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», — сказал он.

Ранее сообщалось, что во время традиционной Рождественской мессы в соборе Святого Петра Папа Римский Франциск заявил, что бог любит всех, даже худших из людей. Западные СМИ предположили, что этими словами глава католической церкви обратился к священникам, замешанным в секс-скандалах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter