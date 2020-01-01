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В Украину вернулась ценная картина, вывезенная нацистами во время Второй мировой войны
В Украине завершилась двухлетняя эпопея с возвращением в страну ценной картины «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной». Работа художника Михаила Панина, ученика знаменитого Ильи Репина, изначально хранилась в днепропетровском художественном музее. После оккупации города нацистами во время Второй мировой войны картина была вывезена и следы ее потерялись.
В 2017 году картина всплыла в Штатах. Семья из штата Вирджиния решила выставить полотно на аукцион Potomaсk Сompany. После того, как выяснилось происхождение картины, американка Дженни Тингл от имени своих родителей Дэвида и Габриэлы Трейси передала творение в дар Украине.
В Минкультуры уточнили, что по состоянию на 1 января 2020 года картина Михаила Панина возращена на территорию нашей страны.
Напомним, в 2018 году в Украину вернулась еще одна известная картина художника Сергея Васильковского «Этюд с домом». Картина была вывезена нацистами во время Второй мировой войны.
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