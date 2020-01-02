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В Украине вырастет реальная зарплата: глава Минэкономики рассказал, кто выиграет от этого
Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, попадавший ранее в скандал из-за размеров заработной платы на посту министра, решил поделиться итогами работы своего ведомства и сделать прогноз о развитии экономики страны в будущем, в том числе и о росте заработной платы украинцев.
Сделал он это на своей странице в Facebook.
Прежде всего, министр поделился информацией о том, что заработная плата растет высокими темпами уже четвертый год подряд, при этом за первые 11 месяцев 2019 года она была в реальном измерении на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фактически, по мнению топ-чиновника, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.
«С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокой — около 10%», — пишет Милованов.
От этого, считает глава Минэкономики, выигрывают те, кто имеют квалификацию, которая нужна для отраслей в которые сейчас инвестируют деньги — там открываются новые вакансии и будет более высокий уровень оплаты труда.
Кроме того, увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться.
В то же время рост зарплат, по мнению Тимофея Милованова, — плохие новости для тех бизнесов, где осуществляются инвестиции в развитие производительности. Себестоимость труда в них будет расти, а прибыль падать. Потому что производительность труда работников зависит от места работы. В одной компании могут быть созданы все условия для высокой эффективности работы, в другой ничего не сделано. И эти компании конкурируют на рынке за одних и тех же работников.
«Работники пойдут к компаниям с высокой зарплатой. А высокую зарплату могут платить те, где работник будет более продуктивным», — резюмирует министр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тимофей Милованов считает, что по уровню зарплат Украина за 7−10 лет может догнать соседнюю Польшу.
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