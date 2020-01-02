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Шоу-бизнес

Ольга Сумская снова станет бабушкой: дочь актрисы показала "беременный" животик (видео)

9:41 2 января 2020 337
Ольга Сумская с дочерью Антониной Паперной
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная, которую перед Новым годом заподозрили в беременности, подтвердила — она снова станет мамой. Тоня опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором позирует в облегающем зеленом платье, подчеркивающем внушительный животик. Нет никаких сомнений — скоро она подарит второго малыша своему мужу Владимиру Яглычу.

Актерская пара не комментирует личную жизнь и будущее пополнение. Тоня и Владимир, которых не раз разводили в СМИ, недавно появились вместе на премьерных показах фильмов в Москве. Они держались за руки и счастливо улыбались. Летом 2017 года Тоня родила дочь Еву. Звездные родители не показывают публично малышку.

Куда более разговорчивая счастливая бабушка Ольга Сумская. В интервью она делится подробностями личной жизни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Наталка Карпа в 38 лет впервые стала мамой. Она подарила мужу Евгению Терехову дочку.

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