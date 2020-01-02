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Украина

Кристина Квин возглавила посольство США и обратилась к украинцам (видео)

9:52 2 января 2020 155
Кристина Квин
Инф. «ФАКТОВ»

После завершения миссии Уильяма Тейлора американское посольство возглавила Кристина Квин, ставшая Временным поверенным в делах США в Украине.

Кристина Квин работает в Киеве уже полгода. Уже в новой должности она записала первое видеообращение к украинцам, отметив, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину. «Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая территориальную целостность и суверенитет Украины, а также реформы, которые помогут стране стать процветающей и построить свое европейское будущее», — отметила руководитель дипмиссии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кристина Квин приехала в Киев после отставки посла США в Украине Мари Йованович и была Временным поверенным в делах США в Украине до приезда Уильяма Тейлора. Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии. Имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

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