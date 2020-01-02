Общество и люди

Где спрятать деньги в квартире, чтобы грабители их не нашли? Названы самые надежные места

В праздничные дни, в том числе во время новогодних и рождественских каникул, когда люди уезжают отдохнуть и оставляют квартиры пустыми, растет количество краж. Ранее под Киевом вор за одну ночь «отметился» в 80 домах коттеджного поселка.

Для того, чтобы уберечь имущество, в первую очередь, ценности и деньги, специалисты советуют с умом подойти к выбору тайников, пишет издание «20 минут». Знающие люди утверждают, что профессиональному вору достаточно 10 минут на поиск «традиционных» тайников и советуют прятать ценности в разных местах.

Идеальный вариант — вмурованный в стену дома сейф, который сложно выломать или открыть без знания шифра. Хороший вариант тайника — под полом или же в стене, замаскированный под выключатель света.

Издание также приводит данные социологического опроса, участники которого рассказали, где бы стали прятать деньги. Но все эти места отлично известны преступникам.

Также людям советуют внимательно следить за ключами от квартиры и не брать их, к примеру, в спортзал. Если двери закрываются на два замка, то их лучше держать в разных местах. Ведь дверь в раздевалке спорткомплекса могут открыть за считанные секунды. О такой опасности следует предупреждать и детей.

Не нужно хранить ключи от квартиры вместе с документами и прикреплять к ним брелки с именем и адресом. В случае потери ключа следует тут же поменять замки. Также ключи от дома опасно оставлять под ковриком у входной двери, в почтовом ящике или машине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке задержали 49-летнего «гастролера» из Черновицкой области, который обворовывал квартиры, пользуясь доверчивостью детей. Вор звонил в двери квартир под предлогом сбора денег «на церковь» или благотворительность. Если ему открывали дети, он заходил в помещение и забирал деньги и ценности, которые мог найти.

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