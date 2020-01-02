- 19:58 Подрыв грузовика ВСУ на мине: названо имя погибшего бойца
- 19:36 Стало известно о состоянии подростка, который чудом выжил после падения с недостроя в Желтых Водах
- 19:34 Когда лучше не выходить из дому: лунный календарь на 6–12 января
- 19:32 6 января римокатолики отмечают Богоявление: как его принято праздновать
- 19:19 Рождественский Сочельник 2020: красивые открытки и пожелания
- 19:18 Гадания на Рождество: проверенные способы узнать свою судьбу
- 18:57 Зеленский в Омане: в ОП рассказали о первой официальной встрече
- 18:32 Ликвидация Сулеймани: парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны
- 18:26 Одесские моржи открыли купальный сезон: опубликованы яркие фото
- 17:57 Главе ГБР пришлось извиняться за хамство подчиненного
- 17:37 Кейт Миддлтон посетила церковь вместе с предполагаемой "любовницей" принца Уильяма
- 17:18 Избили до смерти: в Киеве ищут свидетелей убийства ветерана АТО
Рождественский Сочельник 2020: красивые открытки и пожелания
Рождество Христово в Украине отмечают 7 января. А день накануне, 6 января, называется Сочельник или «Святий вечір». Это последний день Рождественского поста.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки.
Также читайте: Рождество 2020: красивые поздравления и открытки
В Рождественский Сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.
Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.
***
Пусть в Рождественский Сочельник
Чудо вдруг произойдет,
И удача, и веселье
В дом уютный ваш войдет.
Пусть мечты осуществятся,
Веря в сказку Рождества,
Дни счастливые продлятся,
Не кончаясь никогда.
Будут все кругом здоровы,
Полны силы и добра.
Рождеством весь мир наполнен
Сказкой мира и тепла.
***
В Сочельник, накануне Рождества
Спешу сказать вам добрые слова.
Пускай случится с вами чудо
И пусть хорошее случается повсюду.
Пускай теплом надежда вас согреет
И счастлив будет тот, кто верит.
Пусть будет всё у вас благополучно
И с вами шествует удача неразлучно.
***
В Сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!
***
Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.
Ранее мы писали о традициях католического Рождества.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.