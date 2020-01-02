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Общество и люди

Рождественский Сочельник 2020: красивые открытки и пожелания

19:19 5 января 2020 405
Сочельник
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Рождество Христово в Украине отмечают 7 января. А день накануне, 6 января, называется Сочельник или «Святий вечір». Это последний день Рождественского поста.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки.

Также читайте: Рождество 2020: красивые поздравления и открытки

Сочельник

В Рождественский Сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.

Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.

Сочельник

***
Пусть в Рождественский Сочельник
Чудо вдруг произойдет,
И удача, и веселье
В дом уютный ваш войдет.

Пусть мечты осуществятся,
Веря в сказку Рождества,
Дни счастливые продлятся,
Не кончаясь никогда.

Будут все кругом здоровы,
Полны силы и добра.
Рождеством весь мир наполнен
Сказкой мира и тепла.

Сочельник

***
В Сочельник, накануне Рождества
Спешу сказать вам добрые слова.
Пускай случится с вами чудо
И пусть хорошее случается повсюду.

Пускай теплом надежда вас согреет
И счастлив будет тот, кто верит.
Пусть будет всё у вас благополучно
И с вами шествует удача неразлучно.

Сочельник

***
В Сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!

Сочельник

***
Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

05.01.2020 19:19

Ранее мы писали о традициях католического Рождества.

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