Рождественский Сочельник 2020: красивые открытки и пожелания

Общество и люди

Рождество Христово в Украине отмечают 7 января. А день накануне, 6 января, называется Сочельник или «Святий вечір». Это последний день Рождественского поста.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки.

В Рождественский Сочельник

Желаю волшебства,

Всех благ, тепла, веселья,

И счастья, и добра.

Звезда над небосводом

Пусть всходит поскорей.

Добра, уюта много

И очень светлых дней.

***

Пусть в Рождественский Сочельник

Чудо вдруг произойдет,

И удача, и веселье

В дом уютный ваш войдет.

Пусть мечты осуществятся,

Веря в сказку Рождества,

Дни счастливые продлятся,

Не кончаясь никогда.

Будут все кругом здоровы,

Полны силы и добра.

Рождеством весь мир наполнен

Сказкой мира и тепла.

***

В Сочельник, накануне Рождества

Спешу сказать вам добрые слова.

Пускай случится с вами чудо

И пусть хорошее случается повсюду.

Пускай теплом надежда вас согреет

И счастлив будет тот, кто верит.

Пусть будет всё у вас благополучно

И с вами шествует удача неразлучно.

***

В Сочельник много теплых слов

Так хочется сказать.

Уюта, мира и здоровья

От всего сердца пожелать.

И в ожидании Рождества —

Успеха, счастья и добра!

***

Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

Ранее мы писали о традициях католического Рождества.

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