Здоровье и медицина

Быстрое опьянение и тяжелое похмелье: какой алкоголь лучше не пить на Новый год

Профессор Хал Сосабовски из Брайтонского университета (Великобритания) предупредил, какими спиртными напитками в праздники (да и в другие дни) лучше не увлекаться. Ранее известный диетолог рассказала, какой алкоголь следует выбрать для новогоднего застолья.

Известно, что на эффект от употребления алкоголя влияет содержание этанола, доля которого обычно колеблется от пяти до 40 процентов. К сильному опьянению приводит употребление виски и других крепких напитков. Но из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

По словам профессора Сосабовски, легче всего опьянеть от хереса и портвейна. Эти два напитка отличает быстрая всасываемость и высокое содержание алкоголя — около 20 процентов.

Игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению — содержащийся в них углекислый газ повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта.

Многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой. По их мнению, это помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Однако профессор Сосабовски утверждает: этого делать нельзя, если речь идет о 40-градусных напитках. При запивании алкоголя водой процент этанола понижается вдвое — как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению. По этой же причине нельзя запивать легкий алкоголь крепким.

В интервью изданию Daily Mail профессор порекомендовал пить водку, чтобы чувствовать себя «чуть менее скверно» на следующее утро.

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