Лучшие средства от похмелья — капустный рассол и йога (фото)

Общество и люди

Ну что, с новым годом! И с добрым утром! Как же хочется, чтобы утро 1 января после бурно проведенной новогодней ночи действительно было добрым! Ведь когда накануне было выпито много всего и разного, бодрое пробуждение отнюдь не гарантировано. Но это не беда. «ФАКТЫ» научат вас, как правильно опохмеляться после праздников, чтобы на утро не болела голова, и раскроют некоторые секреты, как не доводить себя до головной боли еще до застолья.

До застолья

Итак, говорить о том, что необходимо правильно выбирать спиртные напитки — это банально. Тут уж, кто что любит. Поэтому совет номер один: примерно за час до праздничного новогоднего застолья нужно съесть 100 граммов сливочного масла или же выпить такое же количество оливкового. Тогда за столом вы сможете больше выпить спиртного, а пьянеть будете медленнее.

Если вы приверженец медикаментозных методов, то вместо масла перед выпивкой можно принять 3—4 таблетки аспирина. Но этот совет хорош только для тех граждан, кому аспирин не противопоказан.

После выполнения таких нехитрых действий перед праздничным застольем утром голова у вас, скорее всего, болеть не будет. Но вот если вы забыли принять масло или аспирин «до», давайте разберемся, что нужно принять «после».

Утром 1 января

Самое верное и распространенное средство быстро прийти в себя после обильного возлияния — это рассол. Причем капустный — лучше. Рассол расщепляет остатки алкоголя в организме и стимулирует желудок вновь активно вырабатывать желудочный сок.

Если вы считаете, что опохмеляться обычным рассолом — не оригинально, можно приготовить на скорую руку не очень вкусный, но очень полезный коктейль.

Коктейль послепраздничный Смешайте 250 миллилитров капустного рассола и 1/3 стакана оливкового масла, добавьте щепотку соли и перца. Все это хорошо перемешайте и залпом выпейте.

Хорошо, когда после бурной ночи у вас остался в доме рассол. А если его выпили еще во время застолья? Тогда попробуйте приготовить чудодейственные средства по нашим рецептам. Врачи не рекомендуют наутро запивать алкоголь алкоголем. Но небольшое количество спиртного в сочетании с другими ингредиентами будет очень полезным.

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Несколько рецептов от бывалых людей

1. При алкогольном отравлении поможет такой коктейль: столовую ложку растительного масла смешать с яичным желтком и 20 граммами водки.

2. Или такой напиток: в бокал налить по 100 миллилитров светлого пива и томатного сока. Отделив желток от белка, добавить его в общую массу. Коктейль нельзя смешивать, пить в таком виде.

3. С похмельным синдромом отлично справляются кисломолочные продукты, например, кефир или айран. Хороший помощник при пьянстве — подогретое молоко с добавлением касторового масла.

4. Вам повезло, если после застолья осталось немного виски — можно сделать неплохое похмельное средство. В 1/7 бокала спиртного напитка добавьте сок половины лимона и немного сахара. Все перемешать и выпить залпом.

5. А вот этот способ, по отзывам, быстро справляется с утренним недомоганием после выпитого и приводит в чувство. Для коктейля понадобится небольшой стакан, в который нужно положить один желток, добавить перец и соль. Затем в емкость вливают 25 миллилитров коньяка. Пить залпом. Эффект должен быть очень хорошим.

6. Вообще, яйцо — очень полезный продукт для снятия похмельного синдрома. Вот еще один рецепт. Для этого напитка понадобится один желток, соль с перцем и 10 миллилитров уксуса. Коктейль нужно выпить несколькими глотками. Почувствовать облегчение после него можно довольно скоро.

7. Улучшить работу организма и облегчить неприятные утренние симптомы поможет апельсиновый сок с медом и измельченным лимоном. Ингредиенты необходимо смешать и выпить.

8. Для улучшения самочувствия после бурной вечеринки неплохо пополнить запасы калия в организме. Бананы — один из лучших источников калия для употребления во время похмелья, ведь они имеют слабовыраженный вкус и однородную консистенцию, благодаря чему не усиливают ощущение тошноты.

9. Если же вы поклонник авокадо, то в них даже больше калия, чем в бананах или дыне. Поэтому тост с авокадо на утро после новогодней ночи — это отличная идея.

Йога от похмелья

А тем, кому после обильного застолья даже смотреть не хочется на еду и напитки, справиться с похмельным синдромом может помочь йога. Вот пара простых упражнений, которые можно попытаться выполнить утром.

1. Опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты советуют лечь на пол на спину, а ноги прислонить к стене или положить согнутые в коленях ноги на стул, чтобы они были выше уровня сердца. Под голову можно подложить подушку. Поднятие ног выше сердца способствует венозному оттоку и уменьшает отеки в ногах. Это также расслабляет и снимает напряжение с ног. Позу следует удерживать в течение 10 минут.

2. Можно сесть или встать немного наклонившись с прямой спиной, таким образом, чтобы голова оказалась где-то между ног и рук. Позиция головы ниже уровня сердца позволяет кислороду быстрее попасть в мозг и уменьшить давление в голове. В такой позе можно сделать около пяти глубоких вдохов и выдохов. Шум в голове может начать увеличиваться из-за притока крови, но через минуту вы должны почувствовать себя лучше. Стоит отметить, что упражнение работает не для всех, поэтому не стоит мучиться, если вы чувствуете себя плохо.

Нельзя ни в коем случае

Ну и наконец о том, чего не следует делать, если вы проснулись с похмельным синдромом.

В первую очередь здесь важно не наслаивать один алкоголь на другой — это смертельно опасно. Нельзя пить крепкий чай, потому что он повышает нагрузку на сердце и сосуды — могут быть инфаркты и инсульты. Нельзя заедать алкоголь сладким, поскольку в биохимических процессах алкоголь и сахар составляют друг другу конкуренцию. Также нельзя смешивать крепкие напитки с шипучими.

Не будет полезным и употребление кофе, чая, энергетических напитков или крепких мясных бульонов по причине значительного эффекта стимулирования и так возбужденной нервной системы. Не рекомендуется также посещение бани. Это может грозить тяжелыми последствиями.

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