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В 2019-м погода в Киеве побила 36 температурных рекордов: аномально теплыми были все 12 месяцев
Метеорологи Центральной геофизической лаборатории имени Срезневского подтвердили, что среднегодовая температура в столице Украины в 2019 году на 2,9 градусов превышала климатическую норму и составила 10,6 градусов. Таким образом, он оказался рекордным с 1881 года. Ранее в Украинском Гидрометцентре порадовали прогнозом на период до конца первой недели нового 2020 года.
Температура выше нормативной была зафиксирована в течение всех 12 месяцев 2019 года. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 градусов.
Что касается декабря, то он также оказался самым теплым за всю историю наблюдений — средняя температура превышала 15 градусов, а 18 декабря и вовсе поднялась до 15,2 градусов.
Всего в течение года погода побила температурные рекорды 36 раз,
Холоднее всего было 9 января, когда столбики термометров показывали минус 14,4 градусов, а жарче всего — 13 августа (температура в тени достигала 35 градусов).
Осадков на проспекте Науки, 37 за год выпало 521 мм (это отвечает 80% климатической нормы). Между тем распределись он очень неравномерно — более 1,5 месячной нормы выпало в мае, а осень заняла пятое место среди самых сухих с 1891 года.
Напомним, синоптики прогнозируют, что весь январь 2020 года будет достаточно теплым — средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градуса мороза, Крыму до 3 градусов тепла.
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