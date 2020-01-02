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Боевики создают штрафбаты, используя их на самых опасных участках фронта, — разведка
Командование российских оккупационных войск возобновило формирование так называемых «штрафных рот» в соединениях и частях армейских корпусов на Донбассе. Ранее стали известны потери, понесенные боевиками на Донбассе в 2019 году.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, штрафные подразделения комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, которые совершили преступления, самовольно оставляли позиции или выражали недовольство условиями службы. Противник использует «штрафников» на самых опасных участках линии соприкосновения. Кроме того, из этих частей создаются так называемые «группы быстрого реагирования».
При этом в штрафных подразделениях часто происходят конфликты между офицерами и подчиненными, которые нередко заканчиваются убийствами. Внутренние потери затем списываются на обстрелы.
Ранее сообщалось, что обнародована статистика потерь ВСУ в 2019 году.
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