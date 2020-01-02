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Некуда идти после выписки: врач «Феофании» рассказал о главной проблеме бывших пленников боевиков
В течение недели врачи готовы выписать около 90% украинцев, вернувшихся на подконтрольные территории из плена боевиков. Но проблема в том, что у большинства из таких пациентов клинической больницы «Феофания» нет собственного жилья. Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
«Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания», — заявил 2 января на брифинге заместитель главврача Феофании Андрей Строкань.
Он утверждает, что критических проблем со здоровьем у освобожденных из плена нет. Через несколько дней с пациентами проведут амбулаторный и психологический этапы восстановления.
Ранее сообщалось, что у вернувшихся пленных наблюдаются проявления посттравматического стрессового расстройства.
Фото: magnolia-tv.com.ua
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