23.63 / 24.48 26.24 / 27.27
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Особенности комендантского часа: боевики пообещали не отправлять «на подвал» поздних прохожих без «паспорта ДНР»

20:24 2 января 2020 189
боевики ДНР
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

В паблике «МВД ДНР» боевики разместили информацию о том, какие документы должен иметь при себе человек, которого вечерком остановили «для проверки» на улице в каком-нибудь населенном пункте в ОРДО.

«В период отмены действия комендантского часа жителям и гостям ДНР необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Обращаем внимание, что запрещено нахождение граждан в общественных местах без документов, удостоверяющих личность, а также движение транспорта, за исключением транспортных средств, зарегистрированных на территории „ДНР“, РФ, и транспорта, имеющего соответствующий пропуск. В связи с распространением фейков в соцсетях о том, что необходим исключительно паспорт ДНР отмечается, что документом, удостоверяющим личность, может быть паспорт любого государства — ДНР, ЛНР, РФ, Украины и т. д.», — сообщил «центр общественных связей МВД ДНР».

Таким образом, боевики опровергли информацию «главного полицейского Горловки» Владимира Савкина, который на аппаратном совещании оккупационной администрации города заявил, что не будет претензий лишь к обладателям «паспорта ДНР». «Все остальные граждане будут доставляться в органы МВД ДНР для установления личности», — сказал Савкин.

Также в «полицейском ведомстве» оккупантов уточнили, что запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольной продукции в период приостановки комендантского часа в ОРДО будет действовать с 22:00 до 5:00.

Стоит отметить, что финальная часть упомянутого заявления «полицейского министерства» фейковой республики звучит двусмысленно: «Кроме того, обращаем особое внимание, что в период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в любое время суток категорически запрещено нахождение в общественных местах лиц с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, специальными средствами, взрывными устройствами, за исключением лиц, исполняющих служебные обязанности по охране общественного порядка и государственной безопасности».

Если следовать логике автора сообщения, то получается, что в будние дни находиться на улицах ОРДО с оружием и взрывчаткой в карманах можно, главное — чтобы при этом было удостоверение личности.

Напомним, ранее жителей ОРДО «обрадовали» тем, что «социалистическим» ценам на проезд в общественном транспорте приходит конец.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

Флаги Эстонии и России

От России потребовали отдать часть двух областей: что происходит

троллейбус в Донецке

Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер