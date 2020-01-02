Украина

В паблике «МВД ДНР» боевики разместили информацию о том, какие документы должен иметь при себе человек, которого вечерком остановили «для проверки» на улице в каком-нибудь населенном пункте в ОРДО.

«В период отмены действия комендантского часа жителям и гостям ДНР необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Обращаем внимание, что запрещено нахождение граждан в общественных местах без документов, удостоверяющих личность, а также движение транспорта, за исключением транспортных средств, зарегистрированных на территории „ДНР“, РФ, и транспорта, имеющего соответствующий пропуск. В связи с распространением фейков в соцсетях о том, что необходим исключительно паспорт ДНР отмечается, что документом, удостоверяющим личность, может быть паспорт любого государства — ДНР, ЛНР, РФ, Украины и т. д. », — сообщил «центр общественных связей МВД ДНР».

Таким образом, боевики опровергли информацию «главного полицейского Горловки» Владимира Савкина, который на аппаратном совещании оккупационной администрации города заявил, что не будет претензий лишь к обладателям «паспорта ДНР». «Все остальные граждане будут доставляться в органы МВД ДНР для установления личности», — сказал Савкин.

Также в «полицейском ведомстве» оккупантов уточнили, что запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольной продукции в период приостановки комендантского часа в ОРДО будет действовать с 22:00 до 5:00.

Стоит отметить, что финальная часть упомянутого заявления «полицейского министерства» фейковой республики звучит двусмысленно: «Кроме того, обращаем особое внимание, что в период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в любое время суток категорически запрещено нахождение в общественных местах лиц с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, специальными средствами, взрывными устройствами, за исключением лиц, исполняющих служебные обязанности по охране общественного порядка и государственной безопасности».

Если следовать логике автора сообщения, то получается, что в будние дни находиться на улицах ОРДО с оружием и взрывчаткой в карманах можно, главное — чтобы при этом было удостоверение личности.

Напомним, ранее жителей ОРДО «обрадовали» тем, что «социалистическим» ценам на проезд в общественном транспорте приходит конец.

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