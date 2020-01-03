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Гори оно огнем: в США пожарные попали в скандал из-за общего снимка перед горящим домом
В Соединенных Штатах, чье посольство в Украине возглавила Кристина Квин, разгорелся скандал в связи с действиями пожарной команды, которая решила сделать селфи на фоне пылающего особняка.
Об этом пишет со ссылкой на местные СМИ британская BBC.
«Расчеты выкроили время, чтобы сделать новогоднее селфи», — гласит подпись под этим снимком, выложенным на странице пожарного депо Детройта в социальной сети Facebook.
Позже руководство филиала заявило, что горящий дом был пуст, а пожарные отмечали таким образом выход на пенсию своего товарища.
В то же время комиссар пожарной службы Эрик Джонс в интервью телеканалу WXYZ-TV заявил: «Есть много способов отпраздновать выход на пенсию. Сфотографироваться не фоне горящего дома — не лучший из них».
Если проводящееся внутренне расследование выявит вину пожарных, им будет грозит дисциплинарное взыскание.
Напомним, что в Австралии продолжают бушевать лесные пожары. По последним данным, за сутки в результате стихийного бедствия погибли уже семеро человек. Последние жертвы — это пожилой мужчина с сыном, пытавшиеся защитить свой дом от огня, а также 28-летний доброволец-пожарный, ехавший спасать людей, но попавший в ДТП.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «новогоднем» пожаре — в немецком Крефельде (Северный Рейн-Вестфалия) в первые минуты наступившего 2020 года в местном зоопарке вспыхнул пожар. Возгорание началось в Доме обезьян. Все живущие в нем животные погибли. Причина пожара пока не установлена, однако, предположительно, пожар мог быть вызван фейерверком. Криминальная полиция ведет расследование.
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