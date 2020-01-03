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Затишье перед похолоданием: синоптик рассказала, какой будет погода на уик-энд
После сухой погоды в пятницу, 3 января, в выходные дни в Украине появятся осадки в виде мокрого снега и дождя.
Сухую погоду 3 января обусловит антициклон Xia. Ожидается юго-западный или западный ветер — от небольшого до умеренного. Температура воздуха днем — до +1+5 градусов.
«В Киеве в пятницу будет сухо, возможно, даже солнечно. Было бы неплохо пройтись по воздуху и протрусить новогодние салаты. Температура воздуха в столице ночью -2−5 градусов, днем +2 + 4 градуса», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
В субботу, 4 января, в западные регионы Украины придут осадки в виде мокрого снега и дождя, а 5 января они распространятся на большую часть территории Украины.
6−7 января, на Рождество, в стране ожидается похолодание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году погода в Киеве побила 36 температурных рекордов. Согласно данным метеорологов Центральной геофизической лаборатории имени Срезневского, среднегодовая температура в столице Украины на 2,9 градусов превысила климатическую норму и составила 10,6 градусов. Аномально теплыми были все 12 месяцев.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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