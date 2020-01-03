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Происшествия

На Черниговщине горе-отец насиловал малолетнюю дочь

11:51 3 января 2020 170
Насилие над ребенком
Инф. «ФАКТОВ»

В Черниговской области полиция задержала мужчину, который неоднократно насиловал свою малолетнюю дочь. Ранее под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, с заявлением о насилии над девочкой к правоохранителям обратились работники, занимающиеся проблемами детей. По их словам, житель Козелецкого района неоднократно вступал в половые отношения со своей малолетней дочерью против ее воли.

Девочку осмотрел гинеколог, который подтвердил, что у несовершеннолетней были половые отношения. Ее отца задержали, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет), мера пресечения — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вознесенском районе Николаевской области полиция задержала 40-летнего мужчину, который в течение нескольких лет насиловал свою маленькую дочь. Сейчас девочке 11 лет.

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