Крушение танкера Delfi: расследование ЧП завершено, судно врастает в песок у одесского пляжа

Происшествия

Специальная комиссия Государственной службы морского и речного транспорта Украины завершила расследование аварийного морского происшествия, случившегося 20 ноября 2019 года с танкером-бункеровщиком Delfi. Об этом официально сообщает Госслужба морского и речного транспорта Украины.

В соответствии с материалами расследования и выводами экспертов, к кораблекрушению привел целый ряд нарушений, допущенных судовладельцем — «MISTER DRAKE PC» (Великобритания), капитаном и экипажем танкера, а также рядом ведомств, среди которых капитаны портов, государственные пограничная и экологическая службы.

Отмечается, что танкер Delfi (ходит под флагом Молдовы), который стоял на якоре в районе порта Южный, 20 ноября минувшего года в 18:47 подал сигнал бедствия. Ему на помощь тут же вышел буксир «GEA», а затем и буксир «Владимир Иванов», однако из-за сильных волн взять танкер на буксир не удалось.

Delfi стало сносить в направлении к Одесскому морскому торговому порту, откуда к танкеру был направлен буксир «Австралия», который также не сумел завести буксирный трос. Безуспешными оказались попытки и буксира «BIG». После этого Delfi стал дрейфовать. Утром 22 ноября судно попало на мель в акватории Одесского морского порта, а затем его прибило к волнорезу пляжа «Дельфин».

Как указывается в выводах государственной комиссии, основными нарушениями со стороны судовладельца и экипажа стали: отсутствие системы управления безопасностью, предусмотренной соответствующим Международным кодексом, аварийное состояние судна, несоответствие требованиям Международного свидетельства о составе экипажа — (минимально — 5 человек, а на борту танкера находились 3 человека). Кроме того, капитан танкера под давлением судовладельца категорически отказывался от какой-либо помощи (в частности, со стороны капитании порта Южный) до того, как был вынужден подать сигнал бедствия.

Окончательные выводы о виновности конкретных людей предстоит сделать правоохранительным органам в ходе расследования ранее начатых уголовных производств.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что cудовладелец Delfi нашелся и обязуется убрать с пляжа аварийное судно. По мнению экологов, «эвакуировать» танкер необходимо в ближайшие две недели, то есть до наступления серьезных холодов и ухудшения метеоусловий. В противном случае это будет иметь очень неприятные последствия уже весной. В этом плане вспоминают аналогичную ситуацию c буксиром «Параллель», который ровно год назад, в ноябре 2019-го, потерпел бедствие неподалеку от морского торгового порта Южный и тоже «нашел пристанище» у пирса пляжа «Дельфин».

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