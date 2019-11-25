Крушение танкера Delfi аукнется весной, — экологи (фото)

Украина

В Одессе на месте крушения и сегодняшнего нахождения танкера Delfi установят боновые ограждения повышенной плавучести. Как сообщили в понедельник, 25 ноября, в Администрации морских портов Украины (АМПУ), сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий аварии танкера, который сел на мель у популярного одесского пляжа «Дельфин» 22 ноября.

Для предотвращения загрязнения пляжа Одесский филиал АМПУ установил на берегу сорбирующие боны длиной 140 метров. В настоящее время ведется подготовка к ограждению танкера с моря и внешнему водолазному обследованию корпуса судна.

Специалисты подразделения экологической безопасности Одесского порта ведут постоянный мониторинг ситуации в акватории и на берегу около аварийного танкера.

«Сейчас на бонах есть пятна от нефтепродуктов с танкера, а следовательно, они выполняют свою функцию. Каждый метр установленного ограждения может поглотить до 25 литров нефтепродуктов. Для более эффективного поглощения загрязняющих веществ 24 ноября осуществлен перенос бонов ближе к линии прибоя в связи с уменьшением волн», — сообщили в ведомстве.

По словам и. о. руководителя Одесского филиала ГП АМПУ Дениса Карпова, сорбирующие боны, установленные АМПУ на пляже, позволяют при необходимости локализовать до 3,5 тысячи литров нефтепродуктов.

«К счастью, сейчас о таких объемах речь не идет. Со своей стороны мы просим граждан, посещающих пляж, быть внимательными на месте аварии, не затаптывать боны в песок, чтобы они могли эффективно выполнять свою очистительную функцию», — сказал Карпов.

Несмотря на то что, по словам членов экипажа танкера, на борту не было груза в виде топлива, в АМПУ полагают, что следует предотвратить возможное распространение дополнительных утечек нефтепродуктов при разгерметизации разных систем судна или емкостей, а также в случае, если аварийное судно получит дополнительные повреждения. Всего между пирсами с обеих сторон судна будет установлено до 300 метров бонов повышенной плавучести.

В ближайшие дни планируется провести внешнее водолазное обследование корпуса судна для определения имеющихся повреждений. Более детальный внутренний осмотр, от результатов которого будет зависеть план работ по транспортировке танкера в безопасное место, можно будет осуществить после решения ряда юридических вопросов и получения права доступа на борт судна.

Соответствующими службами ведется работа по поиску и информированию владельца танкера.

«Это необходимо для соблюдения требований действующего законодательства и для того, чтобы владелец не смог избежать ответственности за последствия аварии и не переложил ответственность на их ликвидацию на государственные предприятия и органы власти», — сообщили в АМПУ.

Как сообщил капитан одесского морского торгового порта Кирилл Цюпко, судовладелец Delfi до сих пор не вышел на связь. Между тем в понедельник, 25 ноября, в его адрес направлено официальное требование о необходимости убрать аварийное судно с городского пляжа «Дельфин».

«Для этого у собственника танкера имеется 5 суток: до 30 ноября он должен организовать подъем при помощи мощного плавкрана и дальнейшую транспортировку судна к месту, которое для этого будет определено. На всю эту операцию отводится две недели. В случае если он (судовладелец. — Авт.) будет и дальше игнорировать обращения и требования, соответствующие законодательным нормам, принудительным удалением танкера из моря займутся специалисты АМПУ», — сказал Цюпко.

Как отмечают эксперты-экологи, результаты нынешней аварии непременно аукнутся весной.

«С повышением температуры воды и окружающей среды нефтепродукты дадут о себе знать. Ничего хорошего ожидать не приходится», — считает сотрудник Института биологии южных морей НАН Украины Сергей Дятлов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по данным и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова предельно допустимые нормы загрязнения у одесских берегов были превышены в 157 раз. В понедельник в Одесской мэрии заявили, что уровень загрязнения в районе популярного пляжа «Дельфин» значительно снизился.

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