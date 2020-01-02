В ГБР назначили главного по расследованию "дел Майдана"

Украина

Государственное бюро расследований назвало имя руководителя отдела по расследованию «дел Майдана». Им стал бывший заместитель директора ГБР, ответственный за работу оперативных подразделений, Александр Буряк. Напомним, и. о. главы ГБР по решению президента Зеленского стала Ирина Венедиктова.

Новый глава отдела родился в Мукачево Закарпатской области в 1976 году, окончил Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в г. Харькове по специальности «Правоведение».

С 1998 года попал на стажировку в прокуратуру Киевской области, затем стал следователем в прокуратуре Киева и в ГПУ. В 2012 году занял должность заместителя прокурора Сум, заместителем прокурора Львова, а в 2014 года вернулся в столичные органы прокуратуры.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о расследовании кражи доказательств в «делах Майдана», но некоторые из них невозможно восстановить из-за повреждений. Тогда же стало известно о создании в ГБР отдельного подразделения, предметом деятельности которого является расследование преступлений, совершенные во время массовых протестов на Майдане Независимости в 2013—2014 годах. Указанное подразделение входит в управление по расследованию военных преступлений, следователи которого обладают доступом к государственной тайне соответствующего уровня.

Ранее сообщалось, что из Генпрокуратуры уволили Сергея Горбатюка, который расследовал преступления на Майдане, совершенные во время Революции Достоинства.

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