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Мир

Эскалация на Ближнем Востоке: США перебрасывают в регион тысячи военных

20:20 3 января 2020 380
военные США
Инф. «ФАКТОВ»

После убийство в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Кроме того, что американские войска в этом регионе приведены в состояние полной боевой готовности, Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток еще трех тысяч военных США. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет «Укринформ», в Пентагоне сообщили, что американская сторона отправляет в Саудовскую Аравию две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло, две противоракетные батареи Patriot, а также комплекс противоракетной обороны THAAD.

Напомним, в посольстве США в Ираке призвали соотечественников покинуть территорию страны в связи с опасностью новой войны на Ближнем Востоке. Тем, кому не удастся улететь из страны, рекомендуют ехать в соседние страны наземным транспортом.

А в Иране власти объявили общенациональный трехдневный траур и пообещали отомстить за гибель Сулеймани.

Вместе стем, в ООН призвали мировых лидеров проявить максимальную сдержанность и не допустить еще одной региональной войны.

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