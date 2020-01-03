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Мир

Ликвидация Сулеймани: в ООН призвали стороны к "максимальной сдержанности"

19:05 3 января 2020 24
Сулеймани
Инф. «ФАКТОВ»

Убийство в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани может быть началом обострения ситуации в районе Персидского залива.

Представитель генсека ООН Фархан Хак призвал мировых лидеров проявить максимальную сдержанность и не допустить еще одной региональной войны, передает CNN.

«Генеральный секретарь Антониу Гутерреш последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности», — заявил Хак.

Напомним, операцию по ликвидации командующего иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани провели в Ираке американские военные по указанию президента Дональда Трампа.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без мести.

Как сообщали «ФАКТЫ», после ликвидации иранского генерала, в Конгрессе США заговорили о «катастрофической войне на Ближнем Востоке»

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