Шацкие озера катастрофически обмелели: в прокуратуре назвали причину и завели дело

Украина

В споры экологов о причинах обмеления Шацких озер вмешались правоохранители: Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области открыто уголовное дело по причине неправомерных действий, которые могли привести к обмелению известных во всем мире озер.

Об этом говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

«Следственное управление ГУ Нацполиции области расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами органов государственной власти Волыни в интересах третьих лиц, которые могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе одном из крупнейших озер Украины — Свитязь», — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что что чиновники Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона «Об оценке воздействия на окружающую среду», не провели оценку воздействия, которое совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на этот документов и осуществляет из них водозабор для полива саженцев голубики на площади более 150 га. При этом Госэкоинспекция области также не обратилась с иском в суд для прекращения противоправной деятельности предприятия.

Сведения внесены в Единый реестр по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, Шацкие озера — группа из более чем 30 озер в Любомльском и Шацком районах Волынской области, в междуречье рек Припять и Западный Буг. Самое большое из них — озеро Свитязь (27,5 кв. км).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в самом большом и глубоком озере Украины Свитязь вода отошла от берега на десятки метров. На месте, где прошлым летом играли в волейбол, тремя годами ранее было озеро. Обмелел не только Свитязь. Отступили от берега более двух десятков водоемов — и это только в Шацком районе на Волыни.

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