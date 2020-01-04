- 05:47 Звезда в гневе: Волочкова резко ответила хейтерам на критику ее длинных ног
- 05:21 Дело об убийстве «Сармата»: суд продлил меру пресечения обвиняемым
- 05:11 "Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы
- 04:25 Верификация в действии: открыто первое дело по факту подачи неправдивых документов на субсидию
- 03:49 Назван ТОП-10 лучших диет 2020 года
- 03:27 США нанесли авиаудар по проиранским силам около Багдада, погибли 6 человек
- 02:20 "Разблокировали": стало известно, когда Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли
- 01:50 Сорвались с высоты 10 метров: российские акробаты упали во время представления в Амстердаме
- 01:25 Дело идет к войне? В Ливии объявили о всеобщей мобилизации
- 00:50 "Упругий персик": Ирина Шейк завела поклонников пышными ягодицами на побережье Коста-Рики
- 00:23 Обещали "высокую прибыль": в Киеве разоблачили сеть мошеннических "финансовых аукционов"
- 03.01 23:50 Страшный ритуал в Нигерии: мать съела сердце девушки сына
"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы
В пятницу, 3 января, прошло 9 дней со дня смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.
В этот день на ее могилу на Новодевичье кладбище в Москве люди принесли много цветов и довольно неожиданные предметы, пишет сайт «Дни.ру».
Так, возле установленного креста на могиле Волчек появилась пепельница с окурком и начатая пачка сигарет. Кто-то из поклонников видимо вспомнил, что Галина Борисовна при жизни была страстным курильщиком и не отказалась от этой пагубной привычки даже, когда тяжело заболела.
Вскоре это приношение увидел священник и остался крайне недоволен, назвав «кощунством». Он объяснил, что на могиле человека, который находится уже в ином мире, не стоит оставлять предметы нашего материального мира и не только сигареты, но и рюмку с водкой. Все это священник назвал «отголоском язычества».
«Кладбище — место духовного единения с ушедшими родственниками, место молитвы. Никакой еды, развлечений там быть не должно», — объяснил священник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предварительной причиной смерти художественного руководителя театра «Современник» стали отек головного мозга и легких. Перед этим у актрисы начали отказывать органы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт