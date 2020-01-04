23.45 / 24.05 26.03 / 26.79
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

5:11 4 января 2020 541
Галина Волчек
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 3 января, прошло 9 дней со дня смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.

В этот день на ее могилу на Новодевичье кладбище в Москве люди принесли много цветов и довольно неожиданные предметы, пишет сайт «Дни.ру».

Так, возле установленного креста на могиле Волчек появилась пепельница с окурком и начатая пачка сигарет. Кто-то из поклонников видимо вспомнил, что Галина Борисовна при жизни была страстным курильщиком и не отказалась от этой пагубной привычки даже, когда тяжело заболела.

Вскоре это приношение увидел священник и остался крайне недоволен, назвав «кощунством». Он объяснил, что на могиле человека, который находится уже в ином мире, не стоит оставлять предметы нашего материального мира и не только сигареты, но и рюмку с водкой. Все это священник назвал «отголоском язычества».

«Кладбище — место духовного единения с ушедшими родственниками, место молитвы. Никакой еды, развлечений там быть не должно», — объяснил священник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предварительной причиной смерти художественного руководителя театра «Современник» стали отек головного мозга и легких. Перед этим у актрисы начали отказывать органы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева впервые после операции вышла в свет (фото)

Флаги Эстонии и России

От России потребовали отдать часть двух областей: что происходит

Пенсия

Кабмин принял важное постановление по учету трудовой деятельности одной из категорий пенсионеров

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер