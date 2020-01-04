Мир

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

В пятницу, 3 января, прошло 9 дней со дня смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.

В этот день на ее могилу на Новодевичье кладбище в Москве люди принесли много цветов и довольно неожиданные предметы, пишет сайт «Дни.ру».

Так, возле установленного креста на могиле Волчек появилась пепельница с окурком и начатая пачка сигарет. Кто-то из поклонников видимо вспомнил, что Галина Борисовна при жизни была страстным курильщиком и не отказалась от этой пагубной привычки даже, когда тяжело заболела.

Вскоре это приношение увидел священник и остался крайне недоволен, назвав «кощунством». Он объяснил, что на могиле человека, который находится уже в ином мире, не стоит оставлять предметы нашего материального мира и не только сигареты, но и рюмку с водкой. Все это священник назвал «отголоском язычества».

«Кладбище — место духовного единения с ушедшими родственниками, место молитвы. Никакой еды, развлечений там быть не должно», — объяснил священник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предварительной причиной смерти художественного руководителя театра «Современник» стали отек головного мозга и легких. Перед этим у актрисы начали отказывать органы.

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