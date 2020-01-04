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Спорт

Французский футболист погиб в ДТП, возвращаясь с тренировки (видео)

9:00 4 января 2020 186
Натаэль Жулан
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

23-летний нападающий французского «Генгама» Натаэль Жулан погиб в ДТП. Машина футболиста попала в аварию, когда тот возвращался с тренировки.

«Футбольный клуб „Генгам“ в трауре. Клуб был глубоко огорчен, узнав о случайной смерти своего игрока Натаэля Жулана. В этот трагический день все сотрудники клуба объединились, чтобы выразить свои соболезнования семье Натаэля», — говорится в сообщении на официальном сайте французского клуба.

Как сообщает газета L’Equipe, трагедия произошла на глазах у одноклубника Жулана, который следовал на своем автомобиле за ним. По его словам, Натаэль, находившийся в салоне один, не справился с управлением, в результате чего машину занесло в бок, что и стало причиной смертельной аварии.

Отметим, что Жулан перешел в «Генгам» летом 2018 года из «Гавра», воспитанником которого являлся. Правда, стать основным футболистом в новой команде игрок не смог, вторую половину прошлого сезона проведя в аренде в «Валансьене». В нынешнем же сезоне в составе «Генгама» Натаэль провел лишь два матча — один во второй французской лиге и один в розыгрыше национального кубка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в автокатастрофе вместе со своей девушкой погиб Шэдон Винчестер, ранее выступавший за финский «Сейнайоки» вместе с украинцем Денисом Олейником.

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