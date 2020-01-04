- 09:37 Еще один футболист «Шахтера» вызван в сборную Бразилии
- 09:36 Сожгли жилой дом: в разведке рассказали о ссоре боевиков "ДНР" с российскими кураторами
- 09:13 Не было бы счастья, да несчастье помогло: владелец КамАЗа, разрушившего дом супругов-инвалидов, полностью обновил жилье
- 09:01 Взрыв в клубе на Тернопольщине: выяснились новые детали
- 09:00 Французский футболист погиб в ДТП, возвращаясь с тренировки
- 08:38 Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом
- 08:11 Салат на Рождество «Зимняя сказка»: легко и быстро
- 08:03 Племянница принцессы Дианы выходит замуж за миллионера на 32 года старше ее
- 08:03 Мендель заявила, что Зеленский превращается в одного из самых влиятельных людей в мире
- 07:28 Вырос из шортов: принц Джордж впервые позировал для официального портрета с королевой Елизаветой в брюках
- 07:28 Резонансное ДТП с Кулебой: выяснились новые данные о расследовании
- 07:09 Мокрый снег и дожди: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
Французский футболист погиб в ДТП, возвращаясь с тренировки (видео)
23-летний нападающий французского «Генгама» Натаэль Жулан погиб в ДТП. Машина футболиста попала в аварию, когда тот возвращался с тренировки.
«Футбольный клуб „Генгам“ в трауре. Клуб был глубоко огорчен, узнав о случайной смерти своего игрока Натаэля Жулана. В этот трагический день все сотрудники клуба объединились, чтобы выразить свои соболезнования семье Натаэля», — говорится в сообщении на официальном сайте французского клуба.
Как сообщает газета L’Equipe, трагедия произошла на глазах у одноклубника Жулана, который следовал на своем автомобиле за ним. По его словам, Натаэль, находившийся в салоне один, не справился с управлением, в результате чего машину занесло в бок, что и стало причиной смертельной аварии.
Отметим, что Жулан перешел в «Генгам» летом 2018 года из «Гавра», воспитанником которого являлся. Правда, стать основным футболистом в новой команде игрок не смог, вторую половину прошлого сезона проведя в аренде в «Валансьене». В нынешнем же сезоне в составе «Генгама» Натаэль провел лишь два матча — один во второй французской лиге и один в розыгрыше национального кубка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в автокатастрофе вместе со своей девушкой погиб Шэдон Винчестер, ранее выступавший за финский «Сейнайоки» вместе с украинцем Денисом Олейником.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!