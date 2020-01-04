Происшествия

Смертельное ДТП с руководством полиции под Николаевом: участник аварии три месяца игнорирует допросы

Как уже сообщали «ФАКТЫ», авария, в которой погибли руководители николаевской полиции, произошла 8 октября 2019 года. Как установило следствие, вблизи села Шевченково Витовского района, водитель автомобиля Lexus грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения, и совершил лобовой таран Toyota Camry, где находились заместитель начальника ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Николаевской области Владимир Илличко.

Как сообщили в прокуратуре Николаевской области, 61-летний житель Киевской области, находившийся за рулем Lexus, неоднократно вызывался на допрос, а также для вручения подозрения (по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек» ему грозит до 10 лет лишения свободы), однако игнорировал эти вызовы. В итоге подозрение ему объявлено только 28 декабря 2019 года заочно — извещением по месту жительства.

Тем временем выяснились новые данные о расследовании резонансного ДТП с участием детского омбудсмена Николая Кулебы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о кровавой аварии под Ровно, где пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром, а также о трагическом тройном ДТП в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter