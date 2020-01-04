Происшествия

Резонансное ДТП с Кулебой: выяснились новые данные о расследовании

По делу о ДТП, в котором пострадали детский омбудсмен Николай Кулеба, его два сына и водитель микроавтобуса Volkswagen, полиция пока никому не объявила подозрения. Об этом сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, полиция допросила по делу свидетелей и потерпевших, в том числе жену омбудсмена. Сейчас проводится ряд экспертиз.

Как сообщает «Громадське», старший сын Кулебы еще проходит реабилитацию в больнице «Феофания». Младшего уже выписали из больницы.

Сам Кулеба 3 января уже вышел на работу после аварии.

Как сообщали «ФАКТЫ», авария под Киевом с участием детского омбудсмена Николая Кулебы произошла 24 ноября. Автомобиль Toyota, в котором ехал Кулеба с сыновьями в возрасте 19 и 10 лет, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате аварии оба водителя и два пассажира получили травмы разной степени. Больше всего пострадал старший сын омбудсмена. Всех пострадавших госпитализировали. Кулеба оплатил лечение второму водителю, пострадавшему в ДТП с его участием.

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