Украина

Должникам за коммуналку могут начислить субсидию: что нужно знать

Получателям жилищных субсидий, которые имеют задолженность по оплате коммунальных услуг, может быть назначена помощь от государства. Об этом сообщили в минсоцполитики.

«Жилищная субсидия в случае имеющейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг назначается с начала отопительного сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В министерстве напомнили, что Положением о порядке назначения жилищных субсидий предусмотрено, что при наличии задолженности субсидия может назначаться на основании решения местных властей с учетом конкретных обстоятельств, которые сложились у субсидианта.

Решение о назначении или отказе в назначении жилищной субсидии в таких случаях принимается Комиссией на местах.

Учет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг ведут организации, предоставляющие эти услуги.

Также в министерстве уточнили, когда не назначается субсидия.

В соответствие с Положением, субсидия не назначается, если органы соцзащиты получили информацию от предприятий — поставщиков услуг о наличии просроченной более месяца задолженности по оплате коммуналки, а также расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не прошел.

Общая сумма такого долга должна превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии.

Напомним, ранее в минсоцполитики сообщили, что с 1 января 2020 года льготники могут в любое время подать заявление о переходе с безналичной на наличную форму выплат субсидий на коммуналку.

Эксклюзивный материал «В Украине ужесточат условия получения субсидий: к чему готовиться» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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