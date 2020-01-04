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Общество и люди

Важный прецедент: Украине вернули картину, украденную в годы Второй мировой войны (фото)

16:46 4 января 2020 58
Панин. Выезд Ивана Грозного перед опричниками
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В субботу, 4 января, в Киеве в «Мистецькому арсеналi» представлена картина украинского художника Михаила Панина «Выезд Ивана Грозного перед опричниками», которая исчезла из Днепропетровского художественного музея во время Второй мировой войны, затем была обнаружена в США и вот теперь возвращена нашей стране.

— Мы узнали о том, что это полотно Панина находится в Америке около двух лет назад, когда оно было заявлено в качестве лота на торги аукционным домом «The Potomack Company», — заявила «ФАКТАМ» директор Днепропетровского художественного музея Татьяна Шапаренко. — Мы сразу же направили в адрес аукционного дома сообщение о том, что картина незаконно вывезена из Украины в период гитлеровской оккупации. В результате эта работа была снята с торгов. Мы представили американской стороне неопровержимые доказательства того, что полотно до начала войны между фашистской Германией и СССР находилась в нашем музее. В том числе, фотоснимки довоенной экспозиции и расписку офицера вермахта о том, что «Выезд Ивана Грозного перед опричниками» и ряд других картин временно изымаются из музея для украшения административных помещений. Процесс возвращения полотна — работа кропотливая, поэтому она заняла два года. К ней были привлечены государственные органы Украины и Соединенных Штатов.

Директор Днепропетровского художественного музея Татьяна Шапаренко

Во время Второй мировой войны из нашего музея исчезли 1148 художественных полотен. «Выезд Ивана Грозного перед опричниками» — первое, которое удалось найти и вернуть.

Сейчас нам известно, что полотно Панина попало в США из Швейцарии в 1946 году — его вывез за океан человек, имя которого мы не знаем. Он купил в городе Риджфилде (штат Коннектикут) дом. Это человек умер в 1962-м, через год дом вместе с пожитками был продан супругам Девиду и Габриель Трейси. В 2017 году они решили продать картину Панина, для этого обратились в аукционный дом.

Картина украинского художника Михаила Панина «Выезд Ивана Грозного перед опричниками»

На днях начнется реставрация возвращеной картины.

Напомним, в 2018 году в Украину вернулась еще одна известная картина — художника Сергея Васильковского «Этюд с домом». Картина была вывезена нацистами во время Второй мировой войны.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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