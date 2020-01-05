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Находила чужие волосы: подруга покойной Началовой рассказала о ее мучениях
Российская певица Юлия Началова, которая внезапно умерла 16 марта 2019 года, много страдала.
Об этом кп.ру рассказала подруга певицы. По ее словам, все возлюбленные Началовой ее бросали, а она повсюду находила свидетельства измены.
Больше всего, по словам подруги певицы, ей досталось от первого мужа Дмитрия Ланского.
«После смерти Юли мы ему говорили: дескать, Дима, признайся публично, что изменял Юле, с кем не бывает. Нет, не стал. Ну что ж, кто хочет, пусть верит словам Ланского. Мне Юля рассказывала, что находила чужие волосы на подушке в их общей с Димой постели, чувствовала запах женских духов. Дима называл ее толстой, и она села на жуткую диету, ела одну травку, после чего у нее начались проблемы со здоровьем», — вспоминает подруга.
Позже Началова познакомилась с Евгением Алдониным, родила от него дочь, но и этот мужчина влюбился в другую.
После этого певица познакомилась со своим третьим гражданским мужем Александром Фроловым и старалась ему угодить. «Главной причиной ухудшения здоровья, я считаю, была неудачная операция по увеличению груди. Она сделала ее для Фролова, чтобы ему больше нравиться. Мы ей говорили: не надо стараться ради мужика! А вскоре у нее пошло осложнение, вынимали импланты, началось заражение крови», — перечислила подруга Началовой ее несчастья.
Напомним, что ранее Дмитрий Ланской уже отвечал на обвинения родственников Юлии Началовой.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.