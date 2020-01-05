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Находила чужие волосы: подруга покойной Началовой рассказала о ее мучениях

11:45 5 января 2020 1279
Юлия Началова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская певица Юлия Началова, которая внезапно умерла 16 марта 2019 года, много страдала.

Об этом кп.ру рассказала подруга певицы. По ее словам, все возлюбленные Началовой ее бросали, а она повсюду находила свидетельства измены.

Больше всего, по словам подруги певицы, ей досталось от первого мужа Дмитрия Ланского.

«После смерти Юли мы ему говорили: дескать, Дима, признайся публично, что изменял Юле, с кем не бывает. Нет, не стал. Ну что ж, кто хочет, пусть верит словам Ланского. Мне Юля рассказывала, что находила чужие волосы на подушке в их общей с Димой постели, чувствовала запах женских духов. Дима называл ее толстой, и она села на жуткую диету, ела одну травку, после чего у нее начались проблемы со здоровьем», — вспоминает подруга.

Позже Началова познакомилась с Евгением Алдониным, родила от него дочь, но и этот мужчина влюбился в другую.

После этого певица познакомилась со своим третьим гражданским мужем Александром Фроловым и старалась ему угодить. «Главной причиной ухудшения здоровья, я считаю, была неудачная операция по увеличению груди. Она сделала ее для Фролова, чтобы ему больше нравиться. Мы ей говорили: не надо стараться ради мужика! А вскоре у нее пошло осложнение, вынимали импланты, началось заражение крови», — перечислила подруга Началовой ее несчастья.

Напомним, что ранее Дмитрий Ланской уже отвечал на обвинения родственников Юлии Началовой.

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