Бывший муж покойной Началовой ответил на обвинения ее отца

Шоу-бизнес

После смерти 38-летней российской певицы Юлии Началовой ее отец сказал, что не видит вины врачей в случившемся, они сделали все, что могли. Источником всех бед и проблем со здоровьем дочери Виктор Васильевич назвал ее первого мужа, участника группы «Премьер-Министр» Дмитрия Ланского. Убитый горем отец считает, что Юля худела в угоду супругу, пила таблетки и довела себя до анорексии. Тогда в организме молодой девушки и были запущены опасные процессы.

Сам Дмитрий долго хранил молчание, не появился он и на похоронах 21 марта на Троекуровском кладбище. И вот появился первый комментарий музыканта, в котором он высказал свое возмущение и назвал все обвинения в свой адрес нелепыми.

Ланской заявил, что осознанно отказывался от всех интервью и участия в телепроектах, считая неуместным предаваться воспоминаниям. Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение Дмитрия, в котором он выразил «глубочайшие соболезнования родителям, семье, родным и близким. Дай вам Бог сил и здоровья пережить это горе. Это невосполнимая утрата для всех!» — сказал он.

«Прошло более пятнадцати лет с момента нашего расставания. У нас был эмоционально тяжелый развод. Я никогда и нигде об этом не рассказывал. И не давал интервью, так как это личное дело… Ключевое слово — личное!» — сказал первый муж Юлии Началовой.

По словам Дмитрия, за все эти пятнадцать лет они виделись всего три-четыре раза, не более того. Историю с анорексией он назвал легендой.

«Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь!» — подчеркнул Дмитрий.

Он назвал Юлю яркой и независимой личностью, которая не действовала в угоду кому-то против своей воли. Музыкант считает талант артистки не был достойно оценен при жизни.

«Почему в таком объеме она получила внимание прессы только после смерти? Господа, любить надо живых! То, что случилось, ужасно и не поправимо…» — посетовал Дмитрий.

Певец также потребовал прекратить систематическую травлю в отношении его самого и его близких.

Напомним, Юлия Началова вышла замуж за Ланского в 2000 году. Их называли очень красивой и гармоничной парой шоу-бизнеса. Однако через четыре года этот брак распался. Позже, в 2006 году, певица стала женой футболиста Евгения Алдонина, от которого родила дочь Веру. Однако и этот брак не продержался долго — супруги развелись в 2011 году, сохранив теплые отношения. Спортсмен воспитывал дочь и помогал материально.

Новым избранником певицы стал хоккеист Александр Фролов. После шести лет отношений они просто перестали общаться. Более того, стало известно, что между ними возник конфликт из-за квартиры. Как пишет издание Mash, в 2015-м Фролов попытался выкупить у певицы половину ее квартиры на Нежинской. Якобы он заплатил Юлии 20 миллионов, однако позже певица заявила, что ничего подобного не было и обратилась в суд.

В 2018 году Юля, казалось, встретила свое счастье. Ее избранником стал правозащитник Вячеслав Кудря. Он признался, все что еще не может поверить в смерть девушки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что коллеги певицы считают, что преждевременный уход певицы спровоцировала ее творческая нереализованность.

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