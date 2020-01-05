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Общество и люди

Сидел прямо на булке хлеба: в украинском супермаркете заметили необычного «гостя»

21:51 5 января 2020 381
Голубь в городе
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумах в одном из супермаркетов видели живого голубя, который сидел на прилавке в отделе хлеба. Фото местный житель разместил в своем Instagram. Напомним, ранее в Харькове в одном из супермаркетов заметили обезьяну.

Пользователи сети обратили внимание на то, что свежеиспеченный хлеб лежит без упаковки и никак не закрыт.

Также отмечается, что птицы и их помет могут быть источником распространения более чем 60 болезней.

Отметим, что ранее аналогичное ЧП произошло в одном из супермаркетов Днепра. Там в отдел бытовой химии забежала белка из соседнего сквера. А в столичном супермаркете обнаружилась кошка, перепутавшая развесной сахар с наполнителем для лотка.

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